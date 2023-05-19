США дали Украине пять месяцев. На большее выделенных денег не хватит

Financial Times: США считают, что последующие пять месяцев станут решающими для Украины

В Вашингтоне считают, что последующие пять месяцев станут для Киева решающими, пишет FT. Это его последний шанс что-то изменить. Затем выделенный американцами пакет помощи будет израсходован, а поддержка Украины в период выборов ослабеет.

Фелиция Шварц

Генри Фой

Европейские страны обеспокоены тем, что в условиях острой предвыборной борьбы в США помощь Украине окажется под угрозой, когда закончится пакет на 48 миллиардов долларов.

Союзники Украины опасаются, что военная поддержка Украины, ведущей боевые действия против России, приблизилась к своему пику. Высокопоставленные европейские руководители с нарастающей тревогой говорят о том, что поток помощи в будущем году может ослабнуть, так как Соединенные Штаты вступят в президентскую гонку, полную противоречий и напряженности.

Вашингтон стал главным поставщиком оружия на Украину, и американские официальные лица говорят, что утвержденных средств вполне достаточно, чтобы снабжать Киев еще пять месяцев. Их хватит, чтобы поддержать важнейшее контрнаступление, запланированное на ближайшие недели.

Но европейские союзники все больше сомневаются, что в последующем США снова выйдут на уровень помощи в 48 миллиардов долларов, которая была утверждена в 2022 году. Их сомнения обусловлены тем, что решение будет приниматься путем голосования в конгрессе, а законодатели сейчас ведут все более острые межпартийные споры о вооруженном конфликте на Украине.

"Никто не знает", – заявил один европейский чиновник, рассказавший Financial Times о следующей фазе боевых действий. Он стал одним из десяти высокопоставленных руководителей из стран-союзниц Украины, с которыми побеседовали журналисты издания. "Мы не можем вечно поддерживать такой уровень помощи", – добавил он. По словам источника, текущий объем помощи можно сохранить на год-два, но не более.

Американский президент Джо Байден, представляющий вооруженный конфликт на Украине как стратегическое поражение России, не намеревается сокращать поддержку. Однако ему надо готовиться к борьбе за переизбрание, а борьбу эту, скорее всего, придется вести с Дональдом Трампом, который критикует администрацию за ее не ограниченную по срокам поддержку военных действий.

В пятницу в Хиросиме начнется трехдневный саммит G7, одной из основных целей которого станет подтверждение западной помощи Украине. "Президент Байден очень четко заявил о поддержке Украины, которая будет продолжаться, сколько потребуется, – сказал представитель Белого дома. – Мы по-прежнему наблюдаем прочное единство союзников в поддержку Украины. Мы рассчитываем, что такое единство в полной мере проявится на саммите G7".

Трамп на прошлой неделе отказался сообщить Си-Эн-Эн, хочет ли он победы Украины в этом конфликте. Далее он потребовал, чтобы Европа увеличила свой вклад, а после этого заявил, что организует переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским о скорейшем прекращении конфликта.

"Заявления Трампа оказывают существенное воздействие на обстановку в конгрессе, где этот вопрос вызывает большие трудности, – сказал сенатор-демократ Крис Мерфи (Chris Murphy), входящий в состав комитета по международным отношениям. – Его позиция по финансированию Украины повлияет на то, что произойдет, если нам понадобится заново давать санкцию на предоставление помощи".

Некоторые союзники, поддерживающие регулярные контакты с США по украинскому вопросу, говорят, что Вашингтон считает предстоящие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом Киева изменить ситуацию на линии фронта.

Опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки Украины снижается. В этих условиях, по словам некоторых европейских союзников, администрации Байдена надо продемонстрировать, что американская военная помощь, измеряемая десятками миллиардов долларов, оказала на обстановку на поле боя существенное воздействие.

"Америке очень важно показать, что военные действия ведутся успешно. Это нужно для внутренней аудитории, которой надо доказать, что все эти пакеты помощи обеспечили успех украинского наступления", – заявил европейский чиновник.

Некоторые официальные лица подчеркивают, что Генеральная Ассамблея ООН и саммит лидеров G20, запланированные на начало сентября, станут важнейшими дипломатическими мероприятиями, на которых от участников конфликта потребуют проведения переговоров.

"Если к сентябрю Украина не добьется существенных успехов, на Запад будет оказываться колоссальное давление со стороны мирового сообщества с тем, чтобы он усадил стороны за стол переговоров, – сказал один европейский руководитель, попросивший не называть его имя. – То же самое будет с Россией, если она потерпит поражение в ходе контрнаступления".

Однако западные представители надеются, что украинское контрнаступление, для которого Запад поставляет беспрецедентное количество оружия натовского образца, приведет к серьезному продвижению ВСУ, и тогда они смогут принудить Путина к переговорам об условиях мира.

Некоторые представители администрации Байдена видят в этом возможность для Украины начать переговоры. "Поданный Киеву сигнал, по сути дела, заключается в том, что это максимум, и больше он не получит, – сказал другой европейский чиновник по поводу объемов западной военной помощи. – У США больше нет бюджетных возможностей бесконечно выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на пределе возможностей".

Представители администрации Байдена говорят, что США демонстрируют мощную двухпартийную поддержку Украины и что у нее не должно быть сомнений в дальнейшей помощи. Они указывают на недавнее заявление лидера большинства в палате представителей Кевина Маккарти (Kevin McCarthy), который сказал, что он поддерживает продолжение помощи Украине и будет "выступать за это и дальше". Однако ранее Маккарти заявлял, что Киев больше не будет получать "незаполненные чеки" в виде помощи.

На этой неделе во время неожиданного визита Зеленского Германия, Франция и Британия внесли значительный вклад в поддержку Украины. Но США играют в этом деле заглавную роль, устанавливая темпы и масштабы помощи.

Дипломаты сегодня анализируют, как политический календарь в США может повлиять на принятие решений по Украине, особенно в связи с тем, что летом 2024 года, за несколько месяцев до президентских выборов, в Вашингтоне будет проходить саммит НАТО.

Согласно оценкам американских военных, Киев в этом году вряд ли добьется всех своих политических целей на поле боя, даже если серьезно продвинется вперед в ходе контрнаступления. Украинские и европейские официальные лица в частном порядке подтверждают такую точку зрения.

"Мы все можем согласиться с тем, что в будущем году нам хотелось бы выйти на другой уровень, ближе к достижению мира, ближе к восстановлению стабильности и суверенитета Украины", – заявил один высокопоставленный европейский чиновник.