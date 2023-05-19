Лукашенко: Киев выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров

Вырабатывать условия, считает белорусский президент, надо за столом переговоров

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Украина выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в четверг с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины выдвигает - это не что иное - это уже абсолютно понятно - с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия", - сказал Лукашенко, его цитирует агентство БелТА.