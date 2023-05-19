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Известия.ru

Российские военные получили на вооружение новый ручной огнемет «Бородач»

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Источник изображения: Фото: rostec.ru/Антон Тушин

На вооружение армии России поступил новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев

Российские военнослужащие получили новейший пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для ведения боя с противником в черте города. Об этом сообщил глава концерна «Техмаш» Александр Кочкин в четверг, 18 мая.

Огнемет по своим характеристикам сравним с реактивной противотанковой гранатой.

Как уточняет Кочкин в беседе с «РИА Новости», огнемет создан для одноразового применения. В этом он схож с одним из самых популярных РПО «Шмель», который был разработан еще в 1980 году.

«Бородач» предназначен для городских боев — это подразумевает нанесение ударов по инфраструктуре и укреппозициям.

Впервые гранатомет был представлен на выставке MILEX-2023, которая 17 мая открылась в Минске.

Также в ходе этой выставки было анонсировано завершение госиспытаний самоходной установки «Мальва». Ее инновационность заключается в том, что это первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

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Страны
Россия
Продукция
Шмель РПО
Компании
Техмаш НПК
Проекты
Ядерный щит
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