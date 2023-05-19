Российские военные получили на вооружение новый ручной огнемет «Бородач»

На вооружение армии России поступил новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев

Российские военнослужащие получили новейший пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для ведения боя с противником в черте города. Об этом сообщил глава концерна «Техмаш» Александр Кочкин в четверг, 18 мая.

Огнемет по своим характеристикам сравним с реактивной противотанковой гранатой.

Как уточняет Кочкин в беседе с «РИА Новости», огнемет создан для одноразового применения. В этом он схож с одним из самых популярных РПО «Шмель», который был разработан еще в 1980 году.

«Бородач» предназначен для городских боев — это подразумевает нанесение ударов по инфраструктуре и укреппозициям.

Впервые гранатомет был представлен на выставке MILEX-2023, которая 17 мая открылась в Минске.

Также в ходе этой выставки было анонсировано завершение госиспытаний самоходной установки «Мальва». Ее инновационность заключается в том, что это первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.