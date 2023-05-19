В России впервые показали портативный складной дрон "Боец 75"

Он тестируется и применяется в зоне спецоперации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Связь Спецзащита" впервые показала портативный складной дрон "Боец 75", который тестируется и применяется в зоне спецоперации, на международной выставке HeliRussia в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель организации Дмитрий Зубарев.

"Это очень интересное изделие, аналогов которого на данный момент я не видел. Складной дрон "Боец 75" может вместе с зарядом нести еще и камеру. Бойцы могут использовать его как отличную замену аппарату DJI Mavic 3. Дрон легко складывается и превращается в маленькую коробочку размером с лист А4, которая легко помещается в рюкзак. Дрон в настоящее время активно тестируется и применяется в зоне спецоперации. В зону СВО мы поставили порядка 10 таких изделий", - сообщил Зубарев. "Это наше ноу-хау", - добавил он.

По словам Зубарева, помимо компактности дрон отличается простотой и скоростью сборки "У бойцов занимает приблизительно 5-10 минут, чтобы собрать его для работы", - подчеркнул он.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia проходит 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо".