Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт

ЦАМТО, 18 мая. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт, который в перспективе сможет применяться в беспилотных летательных аппаратах, многоцелевых вертолетах и самолетах.

Он будет в пять раз мощнее предшественника, изготовленного в прошлом году на петербургском предприятии "ОДК-Климов".

В состав гибридной силовой установки войдут энергоузел, включающий авиационный газотурбинный двигатель ВК-650 и электрогенератор, два электродвигателя, уникальная система автоматического управления (САУ) и др.

Демонстратор – это экспериментальный образец, который содержит основные функциональные элементы будущего изделия. Он создается с целью подтверждения технической осуществимости базовой концепции двигателя и потенциальных преимуществ его применения.

"В прошлом году мы изготовили и завершили испытания демонстратора ГСУ мощностью 100 кВт, на базе которого отработали принципиальные технические решения, смогли заставить все элементы установки согласованно работать под управлением нашей САУ. Сформированный задел позволил нам подойти к целевому рубежу в 500 кВт", – рассказал заместитель директора перспективных программ "ОДК-Климов" Михаил Шемет.

Гибридные силовые установки будут обладать рядом преимуществ над традиционными газотурбинными силовыми установками. Прогнозируется, в частности, уменьшенный расход топлива, экологичность, повышение безопасности полетов благодаря наличию двух источников энергии вместо одного, возможность взлета летательных аппаратов с коротких взлетно-посадочных полос и повышенная маневренность.

У ГСУ широкие перспективы применения – ими можно оснащать беспилотные летательные аппараты, в том числе вертикального взлета, аэротакси, легкие многоцелевые вертолеты и самолеты. На базе одного газотурбинного двигателя при варьировании мощности электрической части может быть сформирована широкая линейка гибридных силовых установок.

Впервые макет ГСУ "ОДК-Климов" был представлен на Международном аэрокосмическом салоне МАКС-2021.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".