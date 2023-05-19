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ЦАМТО

Indra поставила первую корабельную РЛС Lanza ВМС Индии

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ВМС Индии: новая морская стратегия
ВМС Индии: новая морская стратегия.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 18 мая. После успешного прохождения заводских приемочных испытаний испанская компания Indra приступила к монтажу первой из 23 РЛС Lanza на одном из кораблей ВМС Индии.

Как говорится в пресс-релизе компании, проект реализуется в рамках контракта по передаче технологий, подписанном Indra с индийской компанией TATA Advanced Systems Limited (TASL) в 2020 году.

В сообщении отмечается, что Indra адаптировала к нормативным требованиям ВМС Индии свою самую совершенную версию радара Lanza-N, установленного на испанском корабле Juan Carlos I. РЛС гарантирует оптимальную работу в условиях высокой влажности и экстремально жарких условиях.

Всего в течение следующего десятилетия на боевых кораблях ВМС Индии планируется установить 23 РЛС Lanza-N. По условиям контракта, Indra поставит три РЛС собственного производства (следующие два радара уже находятся в производстве и пройдут испытания в этом году), а также основные элементы для сборки еще 20 РЛС на предприятии TASL.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
Indra
Проекты
2020-й год
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