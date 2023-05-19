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Известия.ru

Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saeed Qaq

The Jerusalem Post: передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла

Передача Украине израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не будет иметь смысла из-за обширной территории страны, написал 16 мая военный аналитик Йона Джереми Боб в статье для The Jerusalem Post (JPost).

«Даже некоторые официальные лица на Украине признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты России делают [функциональность] этого вооружения очень ограниченной», — сказал эксперт.

По мнению Боба, если Израилю для своей защиты нужно 10 и более «Железных куполов», то Украине потребуется несколько десятков систем.

Автор материала приходит к выводу, что даже если США заставят Израиль передать Украине системы ПРО, то это не повлияет на ход боевых действий. «Один или два «Железных купола» <...> не имели бы тактического значения», — добавил аналитик.

Вместе с тем еще в феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускал, что страна передаст Украине систему противоракетной обороны «Железный купол».

При этом еще за несколько месяцев до этого бригадный генерал Яков Нагель указывал, что Россия может перехватить и изучить израильские системы ПРО «Железный купол», поэтому израильская сторона опасается поставлять их.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Железный купол
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