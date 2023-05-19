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Интерфакс-АВН

В России после завершения испытаний планируют начать производство новой БМП

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БМП "Манул"
БМП "Манул".
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Высокоточные комплексы" ("Ростех") рассчитывает на запуск серийного производства новой боевой машины пехоты (БМП) на платформе "Манул", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга на проходящей в Минске оборонной выставке MILEX.

"Сегодня продолжаются опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП "Манул". После прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство", - сообщили в пресс-службе

Платформа разработана "Курганмашзаводом" (холдинг "Высокоточные комплексы, "Ростех").

"Уже сегодня мы можем сказать об универсальности платформы, на которую можно будет устанавливать всю номенклатурную линейку военной техники - реактивные системы залпового огня, комплексы ствольной и бесствольной артиллерии, зенитные ракетные комплексы, создавать специальные машины радиохимической защиты и медицинского назначения", - сообщили в пресс-службе.

"Концепция гусеничной платформы "Манул" имеет значительный потенциал, так как отражает современные тенденции развития бронетехники. Это переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения, оборудование задней аппарели для быстрого спешивания десанта, и, конечно, модульность конструкции", - заявили в холдинге "Высокоточные комплексы".

"Гусеничная платформа многофункциональна: на нее можно устанавливать необитаемые боевые модули с различными комплексами вооружения, а также использовать машину в качестве платформы для создания различных видов военной техники", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
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