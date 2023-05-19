Ростех до конца года изготовит 10 вертолетных двигателей ВК-650В для испытаний

ЦАМТО, 18 мая. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует до конца текущего года изготовить 10 опытных экземпляров новейшего вертолетного двигателя ВК-650В.

Четыре из них будут задействованы в летных испытаниях в составе вертолета "Ансат". В 2024 году ожидается сертификация силовой установки.

На данный момент успешно завершились инженерные испытания ВК-650В, определен конструктивный облик изделия и достигнуты основные технические параметры двигателя. Совместно с ЦИАМ им. П.И.Баранова завершены автономные испытания узлов силовой установки.

"Новый двигатель превзойдет по характеристикам западные образцы. Например, по сравнению с иностранными аналогами ВК-650В будет обладать большей взлетной мощностью и лучшими удельными характеристиками. Конструкция двигателя позволяет с минимальными доработками применять его в составе различных беспилотников, а также для использования в составе гибридной силовой установки. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о применении двигателя на самолете Як-152. Планируем получить сертификат типа на этот мотор в 2024 году", – сообщил директор программы ВК-650 предприятия "ОДК-Климов" Евгений Проданов.

ВК-650В предназначен для отечественных многоцелевых и специальных вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Кроме того, потенциальные объекты применения – это вертолеты иностранного производства.

Изготовление двигателей ведется "ОДК-Климов" в тесной кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. В частности, детали и узлы компрессорной группы и вала свободной турбины двигателя ВК-650В изготавливает московское предприятие ММП имени В.В.Чернышева. В свою очередь, узлы горячей части традиционно изготавливаются на уфимском ОДК-УМПО.

Полноразмерный макет ВК-650В представлен Объединенной двигателестроительной корпорацией на выставке HeliRussia-2023.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".