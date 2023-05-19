Войти
ЦАМТО

Ростех до конца года изготовит 10 вертолетных двигателей ВК-650В для испытаний

277
0
+1
ВК-650В
Макет турбовального двигателя ВК-650В.
Источник изображения: АО «ОДК-Климов»

ЦАМТО, 18 мая. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует до конца текущего года изготовить 10 опытных экземпляров новейшего вертолетного двигателя ВК-650В.

Четыре из них будут задействованы в летных испытаниях в составе вертолета "Ансат". В 2024 году ожидается сертификация силовой установки.

На данный момент успешно завершились инженерные испытания ВК-650В, определен конструктивный облик изделия и достигнуты основные технические параметры двигателя. Совместно с ЦИАМ им. П.И.Баранова завершены автономные испытания узлов силовой установки.

"Новый двигатель превзойдет по характеристикам западные образцы. Например, по сравнению с иностранными аналогами ВК-650В будет обладать большей взлетной мощностью и лучшими удельными характеристиками. Конструкция двигателя позволяет с минимальными доработками применять его в составе различных беспилотников, а также для использования в составе гибридной силовой установки. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о применении двигателя на самолете Як-152. Планируем получить сертификат типа на этот мотор в 2024 году", – сообщил директор программы ВК-650 предприятия "ОДК-Климов" Евгений Проданов.

ВК-650В предназначен для отечественных многоцелевых и специальных вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Кроме того, потенциальные объекты применения – это вертолеты иностранного производства.

Изготовление двигателей ведется "ОДК-Климов" в тесной кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. В частности, детали и узлы компрессорной группы и вала свободной турбины двигателя ВК-650В изготавливает московское предприятие ММП имени В.В.Чернышева. В свою очередь, узлы горячей части традиционно изготавливаются на уфимском ОДК-УМПО.

Полноразмерный макет ВК-650В представлен Объединенной двигателестроительной корпорацией на выставке HeliRussia-2023.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Як-152
Компании
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.01.2021
Начаты стендовые испытания первого образца турбовального двигателя ВК-650В
31.12.2020
Ростех изготовил демонстратор отечественного двигателя для Ка-226Т
17.10.2018
Тормозной путь НК-93
17.09.2018
"Бархатный сезон" отечественной гидроавиации
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области