Медведев предупредил НАТО о последствиях принятия Украины в альянс

Медведев: принятие Украины в НАТО спровоцирует конфликт между альянсом и Россией

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. В случае принятия Украины в НАТО киевский режим не откажется от попыток вернуть территории и РФ придется жестко отвечать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который попытался обосновать целесообразность членства Украины в альянсе проблемами региональной безопасности.

"Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. <...> Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы", – написал Медведев.

Зампред российского Совбеза также описал возможный сценарий в случае принятия Украины в НАТО.

"Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и … вот вам ст. 5 Вашингтонского договора", – считает Медведев.

Радио Sputnik также написало, что, по мнению ливанских СМИ, стратегия России на Украине "сломала хребет" натовским генералам.