Военные не вправе отказаться от обязанностей, постановил Верховный суд

Верховный суд: военные не вправе отказаться от своих обязанностей даже под угрозой смерти

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.

"Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность", - сказано в постановлении.

С другой стороны, военнослужащие имеют право защищать командиров или сослуживцев, например, от "гражданских" преступников. В этих случаях судам надлежит применять норму о необходимой обороне, которая не является преступлением.