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ЦАМТО

На выставке "MILEX-2023" представлена комплексная аппаратная связи "Маяк" и боевой модуль "Кречет"

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 18 мая. На выставке "MILEX-2023" представлены новые образцы белорусской военной техники. Одним из таких образцов является комплексная аппаратная связи "Маяк", сообщает Минобороны Республики Беларусь.

Аппаратная связи предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, беспроводного широкополосного доступа, сетей радиосвязи формата DMR, а также телеграфной сети в составе полевых узлов связи пунктов управления соединений, обеспечение их привязки, в том числе и к сети электросвязи общего пользования.

Высота аппаратной (с мачтой) составляет 30,4 м, масса – 33 т. Экипаж машины – 4 человека.

На "MILEX-2023" также представлен боевой модуль для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Кречет", который предназначен для кругового обзора воздушного пространства, обнаружения малоразмерных летательных аппаратов, определения их координат и поражения целей огневыми средствами.

Боевое применение, как правило, осуществляется автономно и в составе взвода.

В состав машины входит дрон-перехватчик. При попадании БЛА в зону видимости видеокамеры дрона-перехватчика происходит его захват с помощью сети.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
Продукция
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
БПЛА
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