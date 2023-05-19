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ЦАМТО

Ростех впервые представил за рубежом военную радиостанцию пятого поколения

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Радиостанция Р-176-1АМ
Радиостанция Р-176-1АМ.
Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 18 мая. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке "MILEX-2023" в Минске радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ.

Это одна из ключевых подсистем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления армии.

Двухканальная радиостанция средней мощности Р-176-1АЕ обеспечивает радиосвязь в КВ-УКВ-диапазоне между пунктами управления соединений и вышестоящими пунктами управления. Техника обеспечивает автоматическое установление и ведение сеансов радиосвязи с минимальным участием персонала. Новое изделие позволяет организовать работу во всех классических видах модуляции – амплитудной (AM), частотной (FM) и фазовой (PM).

"Радиостанция пятого поколения, которую демонстрирует "Росэлектроника" в Минске, отличается от техники предыдущих поколений более высоким уровнем помехозащиты, увеличенной скоростью передачи данных, поддержкой пакетной передачи файлов с гарантированной доставкой. Станция может применяться как в составе радиоцентров полевых узлов связи, так и автономно. Дальность действия аппаратуры на стоянке достигает 2000 км, в движении – 300 км", – рассказали в Ростехе.

В изделии применяются современные SDR-технологии (Software Defined Radio). Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего жизненного цикла изделия.

Радиостанция Р-176-1АЕ разработана и выпускается концерном "Созвездие" (входит в "Росэлектронику").

"Радиостанция Р-176-1АЕ может работать в режимах избирательной и конференц-связи. Оборудование дает возможность выхода с пультов управления членов экипажа на двухпроводные служебные линии, приемопередатчики ДКМВ, МВ-радиостанций в симплексном и дуплексном режимах. Изделие обеспечивает ретрансляцию ДКМВ-канала в МВ-канал, а также ведение автоматизированной частотно-адаптивной радиосвязи. Техника основана на открытой архитектуре, что облегчает плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Новая радиостанция может использоваться в качестве унифицированного средства для организации межведомственной связи как в стационарных, так и в полевых условиях", – отметил генеральный конструктор концерна "Созвездие" Михаил Артемов.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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