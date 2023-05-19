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РИА Новости

"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи

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Радиостанция Р-176-1АМ
Радиостанция Р-176-1АМ.
Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт

"Ростех" впервые показал радиостанцию для полевой связи с повышенной помехозащитой

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ с увеличенной помехозащитой и повышенной скоростью передачи данных для организации межведомственной связи в полевых условиях впервые показали на выставке в Минске, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представил на выставке MILEX-2023 в Минске радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ. Это одна из ключевых подсистем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления армии", - говорится в сообщении.

Радиостанция Р-176-1АМ

Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт

Двухканальная радиостанция средней мощности обеспечивает радиосвязь в КВ-УКВ-диапазоне, причём может делать это в автоматическом режиме. Новое изделие может работать во всех классических видах модуляции – амплитудной (AM), частотной (FM) и фазовой (PM).

"Радиостанция пятого поколения … отличается от техники предыдущих поколений более высоким уровнем помехозащиты, увеличенной скоростью передачи данных, поддержкой пакетной передачи файлов с гарантированной доставкой. Станция может применяться как в составе радиоцентров полевых узлов связи, так и автономно. Дальность действия аппаратуры на стоянке достигает 2000 километров, в движении – 300", – рассказали в "Ростехе".

Платформа изделия, разработанного и выпускаемого концерном "Созвездие", позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего жизненного цикла.

Как уточнил генконструктор "Созвездия" Михаил Артемов, слова которого приводит госкорпорация, Р-176-1АЕ может работать в режимах избирательной и конференцсвязи. С помощью радиостанции с пультов управления членов экипажа можно выходить на двухпроводные служебные линии, приемопередатчики радиостанций.

"Техника основана на открытой архитектуре, что облегчает плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Новая радиостанция может использоваться в качестве унифицированного средства для организации межведомственной связи как в стационарных, так и в полевых условиях", – отметил Артемов.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.

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