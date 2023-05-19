Начальник Объединенного штаба ОДКБ принял участие в мероприятиях "MILEX-2023"

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".

ЦАМТО, 18 мая. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина 17 мая принял участие в мероприятиях ХI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX-2023".

"MILEX-2023" – традиционный форум предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, на котором традиционно предлагается широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения, а также разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники.

Главные цели выставки – широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги вооруженным силам. Тематические разделы выставки представляют весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства.

Анатолий Сидоров отметил, что ХI Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2023" способствует дальнейшему развитию успешного военного и военно-технического сотрудничества между представителями оборонно-промышленных комплексов государств – членов ОДКБ. В настоящее время в ОДКБ в сфере военно-технического сотрудничества продолжается работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы Организации, а также осуществлению практических мероприятий долгосрочных программ и планов по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Основные усилия в этом направлении сосредоточены на совершенствовании оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ выразил признательность руководству оборонного ведомства Беларуси и организаторам форума за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения.

Справочно:

Организаторами "MILEX-2023" являются Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "БелЭкспо" Управления делами президента Республики Беларусь.