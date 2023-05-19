Войти
ЦАМТО

Начальник Объединенного штаба ОДКБ принял участие в мероприятиях "MILEX-2023"

284
0
0
Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 18 мая. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина 17 мая принял участие в мероприятиях ХI Международной выставки вооружения и военной техники "MILEX-2023".

"MILEX-2023" – традиционный форум предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, на котором традиционно предлагается широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения, а также разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники.

Главные цели выставки – широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги вооруженным силам. Тематические разделы выставки представляют весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства.

Анатолий Сидоров отметил, что ХI Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2023" способствует дальнейшему развитию успешного военного и военно-технического сотрудничества между представителями оборонно-промышленных комплексов государств – членов ОДКБ. В настоящее время в ОДКБ в сфере военно-технического сотрудничества продолжается работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы Организации, а также осуществлению практических мероприятий долгосрочных программ и планов по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Основные усилия в этом направлении сосредоточены на совершенствовании оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ выразил признательность руководству оборонного ведомства Беларуси и организаторам форума за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения.

Справочно:

Организаторами "MILEX-2023" являются Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "БелЭкспо" Управления делами президента Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
01.02.2022
Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было
31.01.2022
Кремль не выдвигал никаких условий при отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан - Токаев
20.01.2022
Все миротворцы и техника ОДКБ, выполнявшие задания в Казахстане, вернулись по домам
10.04.2018
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
18.06.2012
Пентагон решил раздать таджикам и киргизам военную технику из Афганистана
22.02.2012
Николай Бордюжа: ОДКБ готова к сотрудничеству, но заставлять никого не будет
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области