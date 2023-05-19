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ТАСС

Китай пообещал "по-своему помогать" урегулированию кризиса на Украине

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Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Спецпредставитель правительства республики по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что для урегулирования нет какого-либо универсального метода, а сторонам необходимо накапливать взаимное доверие

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода, и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Об этом в четверг сообщил МИД Китая.

"Для урегулирования [украинского] конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие, - приводит слова Ли Хуэя китайское внешнеполитическое ведомство. - При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему".

Ли Хуэй напомнил, что КНР намерена предпринимать усилия в соответствии с концептуальным документом по урегулированию украинского кризиса, который Пекин опубликовал в феврале. Как он отметил, международное сообщество должно оказать максимальное содействие тому, чтобы конфликт был урегулирован в кратчайшие сроки. "Необходимо создавать [благоприятные] условия для прекращения огня и боевых действий", - подчеркнул спецпредставитель.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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