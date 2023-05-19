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ЦАМТО

ВВС Греции получили первую пару учебно-тренировочных самолетов М-346

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Источник изображения: Фото: Elbit Systems

ЦАМТО, 18 мая. Компания Elbit Systems объявила о приемке Грецией первых двух учебно-тренировочных самолетов М-346, которые будут применяться для обучения летчиков современных истребителей.

Официальная церемония состоялась 17 мая в Международном центре летной подготовки, созданном на базе 120-го учебного авиакрыла ВВС Греции (а/б Каламата), в присутствии представителей правительств и министерств обороны Греции и Израиля.

В мероприятии, в частности, приняли участие министр обороны Греции Никос Панайотопулос, начальник Генерального штаба ВС Греции генерал Константинос Флорос, начальник Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны Израиля бригадный генерал (в отставке) Яир Кулас, командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар и другие. Самолеты прибыли в Грецию 11 мая.

Два M-346 являются первыми из 10 самолетов, которые должны быть поставлены в соответствии с заключенным в 2021 году межправительственным соглашением между министерствами обороны Греции и Израиля. Документ предусматривает возложение обязанности создания Международного центра летной подготовки на авиабазе Каламата на Elbit Systems. Самолеты группы Leonardo оснащены разработанным Elbit Systems интегрированным комплектом авионики, обеспечивающим имитацию различных сценариев полета и воздушного боя для обеспечения высокого уровня подготовки летчиков. Ожидается, что налет М-346 составит несколько тысяч часов в год.

Целью создания Международного центра летной подготовки названо обеспечение основной, усовершенствованной и боевой летной подготовки летчиков в течение 22 лет на самолетах Т-6 и М-346. Проект должен принести доходы ВВС Греции и международный престиж учебному центру.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года компания Elbit Systems объявила, что по результатам конкурсной оценки и в рамках соглашения между Министерством обороны Израиля и Министерством национальной обороны Греции она выбрана подрядчиком создания и эксплуатации Международного центра летной подготовки ВВС Греции. Соглашение предусматривает поставку УТС M-346 "Лави" с комплектом авионики израильского производства и сопутствующего оборудования для обучения.

В апреле 2021 года в Афинах генеральный директор по оборонным инвестициям и вооружениям ВС Греции Теодорос Лагиос и начальник Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) МО Израиля Яир Кулас подписали межправительственное соглашение о создании Международного центра летной подготовки на базе 120-го учебного авиакрыла (а/б Каламата) ВВС Греции.

В рамках соглашения МО Израиля и компания Elbit Systems примут участие в создании международного центра, который будет создан по образцу академии ВВС Израиля. Центр получит 10 учебно-тренировочных самолетов M-346 итальянской группы Leonardo. Стоимость межправительственного соглашения составляет около 5,4 млрд. шекелей (1,65 млрд. долл.). Срок действия проекта составит 22 года.

В рамках соглашения Elbit Systems также должна поставить комплекты модернизации для состоящих на вооружении ВВС Греции учебно-тренировочных самолетов T-6 "Тексан-2", предоставить услуги обучения, тренажеры и логистическую поддержку.

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Страны
Греция
Израиль
Продукция
M-346
Т-6 Texan-II
Компании
Elbit Systems
Leonardo
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