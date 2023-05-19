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ТАСС

FT: союзники Украины опасаются, что военная поддержка скоро достигнет предела

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Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

По сведениям газеты Financial Times, в распоряжении США осталось утвержденных Конгрессом средств для поддержки Киева в течение примерно пяти месяцев

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Поддерживающие Украину западные страны опасаются, что в скором времени военная поддержка, оказываемая Киеву, достигнет предела, особенно на фоне ситуации вокруг выборов президента США 2024 года. Об этом в четверг написала британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных чиновников.

"Союзники Украины опасаются, что военная поддержка ее борьбы с Россией приближается к пику, а высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия", - говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что Вашингтон сейчас является основным поставщиком военной помощи Киеву. Опрошенные изданием американские чиновники говорят, что в распоряжении США осталось достаточно утвержденных Конгрессом средств для поддержки Киева в течение примерно пяти месяцев. Именно в этот период у Киева будет последний шанс изменить ситуацию, считают представители западных стран, поддерживающие регулярные контакты с США по Украине.

"Мы не можем вечно поддерживать тот же уровень помощи", - сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, указав, что поддержку на таком уровне можно будет продолжать оказывать год или два, но не более.

Как сообщила ранее на этой неделе газета Politico, от пакета помощи Украине в размере $48 млрд, утвержденного ранее Конгрессом, осталось порядка $6 млрд. Согласно оценке издания, это означает, что к середине лета средства Вашингтона, выделенные на помощь Киеву, могут быть исчерпаны. В среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрации США пока нечего сообщить о возможных консультациях с Конгрессом относительно того, что американский бюджет военной помощи Киеву почти исчерпан. 

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