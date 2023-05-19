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ТАСС

Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Ли Хуэй также дал обещание сделать все возможное для того, чтобы урегулировать кризис

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев разъяснил властям Украины позицию Пекина по украинскому кризису. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Ли Хуэй изложил позицию китайской стороны по поводу политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в распространенном сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Как уточняется, спецпредставитель провел отдельные встречи с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Ли Хуэй провел встречи с представителями министерства обороны, госучреждений Украины, курирующих вопросы инфраструктурного строительства и энергетики. Посланник подчеркнул, что Китай будет придерживаться четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта).

Ли Хуэй пообещал оказать "все возможное содействие" для урегулирования украинского кризиса. 

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