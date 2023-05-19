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Румынские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации имевшиеся у них на вооружении истребители MiG-21 Lancer. Эти крылатые боевые машины были модернизированы при помощи специалистов израильских компаний.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", у них серьезно обновлена бортовая электроника, так, вместо устаревших радиолокационных станций смонтированы новые - многорежимные, способные обнаруживать воздушные цели на дальности до 70 км.

Значительной переделке подверглись кабины пилотов. Там появились многофункциональные цветные дисплеи и возможность вывода рабочей информации на лобовые стекла. Компьютеризирована система управления огнем.

Имеется аппаратура, фиксирующая облучение радаров противника, и автоматы, отстреливающие инфракрасные ложные цели.

В качестве вооружения используются автоматические 23-мм пушки ГШ-23Л. Ракетное вооружение представлено израильскими ракетами "воздух - воздух", а также управляемыми бомбами. Общий вес боевой нагрузки может достигать 1500 кг.

Как сообщалось, летно-технические характеристики остались прежними. Всего было доработано тридцать шесть самолетов, в том числе десять оптимизировали для ударов по наземным целям, два десятка стали обеспечивать задачи противовоздушной обороны, еще шесть были двухместными.

Последний усовершенствованный МиГ поступил в войска двадцать лет назад. По состоянию на прошлый год в ВВС Румынии имелось двадцать восемь летательных аппаратов такого типа.

Часть машин потеряна в катастрофах и летных происшествиях. Например, в марте прошлого года комплекс С-300 ВСУ по ошибке сбил над Черным морем один из таких "двадцать первых". Пилот погиб.

В настоящее время устаревшие образцы заменяются на американские F-16 Fighting Falcon также не самых новых модификаций.

Как предполагают некоторые военные эксперты, списанная техника вместе с частью сохранившегося запаса ракет и бомб может быть предложена вооруженным формированиям киевского режима. Известно, что украинские чиновники в связи с высокими потерями выпрашивают у своих натовских спонсоров боевую авиацию.

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