Войти
Вестник Мордовии

Истребители МиГ-21 Lancer из Румынии могут отправить на Украину

263
0
-1

Источник изображения: Фото: Cristian Ghe

Румынские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации имевшиеся у них на вооружении истребители MiG-21 Lancer. Эти крылатые боевые машины были модернизированы при помощи специалистов израильских компаний.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", у них серьезно обновлена бортовая электроника, так, вместо устаревших радиолокационных станций смонтированы новые - многорежимные, способные обнаруживать воздушные цели на дальности до 70 км.

Значительной переделке подверглись кабины пилотов. Там появились многофункциональные цветные дисплеи и возможность вывода рабочей информации на лобовые стекла. Компьютеризирована система управления огнем.

Имеется аппаратура, фиксирующая облучение радаров противника, и автоматы, отстреливающие инфракрасные ложные цели.

В качестве вооружения используются автоматические 23-мм пушки ГШ-23Л. Ракетное вооружение представлено израильскими ракетами "воздух - воздух", а также управляемыми бомбами. Общий вес боевой нагрузки может достигать 1500 кг.

Как сообщалось, летно-технические характеристики остались прежними. Всего было доработано тридцать шесть самолетов, в том числе десять оптимизировали для ударов по наземным целям, два десятка стали обеспечивать задачи противовоздушной обороны, еще шесть были двухместными.

Последний усовершенствованный МиГ поступил в войска двадцать лет назад. По состоянию на прошлый год в ВВС Румынии имелось двадцать восемь летательных аппаратов такого типа.

Часть машин потеряна в катастрофах и летных происшествиях. Например, в марте прошлого года комплекс С-300 ВСУ по ошибке сбил над Черным морем один из таких "двадцать первых". Пилот погиб.

В настоящее время устаревшие образцы заменяются на американские F-16 Fighting Falcon также не самых новых модификаций.

Как предполагают некоторые военные эксперты, списанная техника вместе с частью сохранившегося запаса ракет и бомб может быть предложена вооруженным формированиям киевского режима. Известно, что украинские чиновники в связи с высокими потерями выпрашивают у своих натовских спонсоров боевую авиацию.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов Сетевого издания "Информационное агентство "Вестник Мордовии" (Свидетельство о регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС 77 – 49053) ССЫЛКА на источник обязательна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
ГШ-23
МиГ-21
С-300
Проекты
ИТ
Похожие новости
18.11.2022
Частная угроза висит в воздухе
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
13.12.2019
Одесский авиационный завод ремонтирует 10 учебно-боевых самолетов L-39ZA ВВС Уганды
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
01.09.2011
Крылатый леопард из поднебесной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области