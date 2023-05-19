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ТАСС

В США готовят законопроект по противодействию сотрудничеству России и Ирана

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Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Как уточнил сенатор Тед Круз, инициатива предполагает введение санкций в отношении Москвы и Тегерана

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) намерен представить законопроект, направленный на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения санкций. Об этом законодатель заявил в среду, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация [президента США Джо] Байдена даже не пытается этому противодействовать", - утверждал сенатор.

"Вот почему я работаю сейчас над тем, чтобы обеспечить поддержку законопроекту <...>, который обяжет администрацию Байдена противодействовать сотрудничеству между Ираном и Россией по ряду направлений", - сообщил Круз. Он пояснил, что законодательная инициатива предполагает "применение существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей", которые Россия и Иран якобы используют при военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, как отметил сенатор, указанный законопроект направлен на "блокировку миллиардов долларов, которыми Иран располагает за рубежом". По словам Круза, речь идет о том, что Тегеран не получит доступа к этим средствам в случае заключения "еще одной сделки по атому".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе заявил, что администрация США введет в ближайшие дни новые санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. По версии Кирби, Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Он утверждал, что Иран хочет закупить у РФ ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130 и другую военную технику на миллиарды долларов.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. 

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