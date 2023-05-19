Антироссийская политика погрузила Европу в настоящий кошмар

GT: отношение к России как к врагу нанесло по Европе болезненный удар

Вспыхнувший украинский конфликт настроил страны ЕС резко против России. Такое отношение вышло им боком, пишет автор статьи в GT. Вражда с Москвой привела к упадку экономики Европы, и "новая жизнь" без российской энергетики — куда менее комфортная — региону не понравилась.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон вернулся из поездки в Китай, он много говорил о европейской стратегической автономии. Американцы поспешно раскритиковали его за это, а некоторые европейцы высказали резко отличную точку зрения. Разделение или, как они выразились, устранение рисков указывает на глобальный призыв к пересмотру политики в отношении Китая на фоне роста напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако позицию Макрона также поддерживают многие, среди них и президент Европейского совета Шарль Мишель, в одиночку посетивший Китай в конце прошлого года и нарушивший тем самым устоявшуюся традицию совместных поездок с председателем Еврокомиссии. Европа погрязла в спорах о том, какой подход выбрать к международным отношениям.

По мере затягивания украинского конфликта эти разногласия только стали усиливаться. Говоря словами канцлера Германии Олафа Шольца, Европа переживает Zeitenwende (нем. поворотный момент, — Прим. ИноСМИ) и, кажется, сильно обеспокоена начавшейся эпохой перемен.

Буйная Атлантика и кровоточащая Европа

Ситуация на Украине, несомненно, меняет правила глобальной игры. Кажется предрешенным, что в результате конфликта мир увидит более сплоченную Европу и более тесные трансатлантические связи. Однако последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что не усомниться в этом предсказании невозможно. Пока Соединенные Штаты наблюдают за всем издалека и продолжают отправлять оружие, ЕС снова страдает от болезненного военного конфликта — спустя долгое время после окончания двух мировых войн прошлого века.

Старая система безопасности оказалась разрушена. Кошмар территориального соперничества, когда-то считавшийся безвозвратно ушедшим в прошлое, снова вернулся. Поскольку европейские страны считают Россию врагом, все больше их вступает в НАТО, и любая надежда на примирение кажется менее и менее реальной. Европа погрязла в неопределенности и чувствует себя незащищенной. После диверсии на "Северных потоках" энергетический канал, связывающий Россию и Западную Европу, жизненно важный и, возможно, последний из существующих, был уничтожен.

Социально-экономические последствия всего этого очевидны. Высокие цены на энергоносители и стремительный рост инфляции наносят все больший ущерб экономике континента. Европейцы изо всех сил пытаются привыкнуть к новой, гораздо менее комфортной жизни. Но, когда им это не удается, они выходят протестовать на улицы. Капитал течет в США, которые уже получают огромную прибыль от изменения источника энергетической зависимости Европы. Предприятия тоже уходят из региона из-за эксплуататорского американского закона о снижении инфляции. Европе остаются только потеря рабочих мест и упадок промышленности. Как однажды сказал Генри Киссинджер: "Опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально".

Мир меняется: больше связей, больше игроков

Мир уже изменился так, что многополярность перестала быть концепцией, а превратилась в реальность. В этом все более многополюсном порядке экономический вес распределяется между растущим количеством игроков. Более того, наблюдается все большее расхождение во взглядах на глобальные дела.

Европейские лидеры признают, что Запад не смог отстоять единый международный взгляд на ситуацию на Украине. Развивающиеся экономики не поддержали западные страны в отношении санкций против России. Эти державы понимают, что в глобализованном мире любое действие имеет побочные эффекты, и достигнуть мира можно только с помощью хорошо продуманного глобального механизма, а не благодаря диктатуре одной страны или группировки.

Президент Бразилии призвал политическую группу G20 разрешить украинский кризис, а Китай добился примирения двух ближневосточных государств и теперь собирается направить специального посланника в вовлеченные страны для поиска пути к политическому урегулированию украинского вопроса. Еще несколько лет назад подобное было бы немыслимо. Возможности и желание развивающихся экономик участвовать в решении международных проблем является признаком возникновения подлинно многополярного мира.

Но эта ситуация вызывает беспокойство у некоторых европейцев. Метафора сада как европейской цивилизации и джунглей как остального мира обнажает их тревогу и панику.

Растущее значение автономии

Какую роль отводит себе Европа в новом мире? Макрон говорил о "третьей сверхдержаве". Действительно, будучи индустриальным лидером и первым регионом, добившимся единого рынка, Европа рассматривается мировым сообществом как квалифицированный крупный игрок. Ее руководители подтверждают роль региона и подчеркивают важность стратегической автономии.

Пересмотр трансатлантических отношений является первым необходимым шагом к этому. Слово "вассал", использованное Макроном, может показаться резким, но оно попадает в яблочко. Долгое время после Второй мировой войны благодаря помощи США в восстановлении региона и холодной войне союз с Америкой казался Европе вполне логичным. Атлантисты до сих пор одержимы устоявшимся идеологическим антагонизмом, но сейчас он иллюзорен и неактуален. После начала глобализации в 1970-х годах успех Европы перестал зависеть от Соединенных Штатов, а стал опираться на собственные независимые усилия континента по интеграции и формированию более тесных связей с остальным миром.

Глобализация — это палка о двух концах. Связи приносят возможности и ведут к зависимости, которая может быть рискованной. Риск возрастает, когда некоторые члены мирового сообщества стремятся заграбастать себе все преимущества и отказываются подстраиваться под других. США предпочитают устанавливать барьеры и создавать односторонние законодательные органы, чтобы сохранить свое превосходство в ущерб союзникам и мировой экономике. А в других частях планеты государства стремятся решать проблемы посредством сотрудничества и координации, зная, что взаимовыгодный вариант существует, — и он достижим. Благодаря доминированию доллара в краткосрочной перспективе Америка все еще может легко установить абсолютное господство в технологиях, да и во многом другом. Однако в при долгосрочном рассмотрении на карту будет поставлено доверие к США, чья поведенческая модель "жить, не давая жить всем остальным" становится все более очевидной.

Некоторые здравомыслящие европейцы продолжают предупреждать свои правительства об опасной зависимости от США и называют Китай строителем мира и тем, что вносит большой вклад в глобальное процветание. Но их голоса игнорируются. Более громкая Поднебесная задает вопрос: а почему страна, которая никогда не начинала войну, представляет собой угрозу, а государство, которое продолжает разжигать конфликты по всему миру, считается спасителем? Сейчас Пекин активно занимается поиском способа политического урегулирования украинского кризиса. Интересно, будет ли Китай рассматриваться как еще более серьезная угроза, если он достигнет успеха? Ведь в этом случае он окажется сильнее, добившись того, на что не способны даже самые могущественные страны мира.

В эпоху перемен не может быть фиксированных "настроек по умолчанию". Новые вызовы требуют всеобщего сотрудничества. Некоторые политики в США буквально истерят по поводу необходимости сохранения однополярного мира, которого никогда и не существовало. Реальность доказывает, что их взгляды ошибочны. Многие на планете ищут более инклюзивные и эффективные механизмы для поддержания международного порядка после Второй мировой войны и продвижения справедливости в глобальном сообществе. Так какое место займет Европа в этом многополярном мире? Давайте посмотрим, что она, будучи одной из основных сил, предложит в ответ на этот вопрос.

Автор: Оу Ши (Ou Shi)