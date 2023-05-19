"Это только начало". В США призвали ждать новых ударов по ЗРК Patriot

The Drive: в США призвали ждать новых потерь ЗРК Patriot на Украине

В США призвали ждать новых потерь ЗРК Patriot на Украине, пишет The Drive. Автор статьи считает, что американский комплекс не гарантирует полной защиты от воздушных атак. Он также отметил, что Россия грамотно выводит ЗРК из строя, нанося скоординированные и своевременные удары.

Вчера вечером из Киева начали поступать кадры, на которых видно, как в ночное небо с ревом устремляется массированный залп ракет "земля-воздух". Они появилось после того, стало известно, что украинская столица подверглась беспрецедентной воздушно-ракетной атаке противника. Быстро распространились слухи о том, что комплекс ПВО Patriot, один из двух, поставленных Украине и совсем недавно принятых на вооружение, был поражен российским оружием. Я сразу же зашел в Твиттер, чтобы попытаться понять контекст всего увиденного и последствия. Думаю, что сейчас, день спустя, еще более важно поделиться с читателями некоторыми соображениями уже в ретроспективе. Это особенно актуально сейчас, когда некоторые СМИ сообщают, что по крайней мере одна из батарей Patriot действительно была поражена в результате атаки.

Во-первых, как было заявлено вчера вечером, абсолютно возможно, что одна из систем Patriot была повреждена при ракетном ударе противника. Также стоит помнить, что, как и в любом ракетном комплексе, ракеты-перехватчики американского комплекса выходят из строя, причем иногда это случается сразу после пуска. Эти сбои могут даже повредить элементам самой батареи, хотя это и случается довольно редко. Но иногда такие неудачи могут выглядеть так, будто батарея была подбита противником. Поэтому утверждения о том, что батарея ЗРК Patriot была поражена в связи со вспышкой, увиденной на видео, или какого-либо другого отдельного доказательства, не заслуживают того, чтобы быть принятыми в качестве надежных выводов. На очень активном и динамичном поле боя происходит множество взрывов. Иногда это случается не из-за вражеских боеприпасов, а порой бывает так, что причиной являются именно они.

Во-вторых, и это гораздо важнее, возможность того, что система Patriot будет повреждена или уничтожена вражеским огнем, вовсе не должна вызывать ни у кого удивления. Когда впервые было сказано, что американские системы ПВО могут быть поставлены Украине, мы ясно дали понять, что они станут главной целью России, на которую она направят свое самое боеспособное оружие. Как мы отмечали, баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" были бы лучшим обычным оружием для успешной атаки на эти батареи. Он был разработан, в частности, для уклонения от противоракетной обороны на больших высотах. Со временем, когда было официально объявлено о поставках ЗРК Patriot для Украины, Россия открыто заявила, что эти системы ПРО будут на первом месте в списке ее целей.

Таким образом, Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено . Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время. Различные типы разведывательной информации, от спутниковых изображений до информаторов на земле, могут помочь в обнаружении такого большого объекта практически режиме реального времени.

Не было абсолютно никаких сомнений в том, что эти батареи станут абсолютным магнитом для русских ракет, не только из-за их возможностей и огромной стоимости, но также и из-за того, что они собой символизируют — усиление поддержки Украины со стороны США и их союзников посредством безвозмездного предоставления ей современного оружия. ЗРК Patriot — это не какая-то мелочь. Это ценнейшая цель.

Каждая ракета или снаряд, выпущенный по батарее Patriot — это на одну единицу меньше в арсеналах того новейшего оружия, которым Россия может поразить другие цели. И хотя батареи Patriot имеют очень высокую ценность, они также являются и высоко защищенными объектами, поэтому Россия будет тратить много своего лучшего оружия для противодействия им. Это те арсеналы, которые очень трудно восполнить. И ведь ракеты ЗРК Patriot различаются по возможностям, могут быть очень дорогими и не очень. Да, их запасы могут довольно быстро истощаться, но ведь в коллективном арсенале НАТО их тысячи.

Как я заявлял вчера вечером, Россия делает именно то, чего мы всегда от нее ожидали. Она начнет с весьма простых попыток уничтожать батареи Patriot, прежде всего, путем нацеливания на их радарные компоненты, с использованием как можно меньшего количества современного оружия. Мы видели, что именно это русские и пытались сделать в последних атаках. Как только это не сработает, они будут использовать несколько угроз с разных векторов атаки, включая воздушно-реактивные и баллистические типы ракет. Например, БПЛА "Шахед-136", различные крылатые ракеты, "Кинжал" и "Искандер-М" — все они наносят скоординированные и своевременные удары в попытке подавить сеть ПРО Украины, и особенно ЗРК Patriot.

Так что все это не было неожиданностью, и повреждений батарей следовало ожидать, если они не имели место в действительности.

Помните, что батарея Patriot состоит из множества компонентов и модулей, которые могут быть разбросаны по довольно большой площади. Одна боеголовка одной ракеты, или один беспилотник не уничтожат всю батарею. Лучшее, что может пытаться сделать противник, — уничтожить или повредить систему радаров, тем самым выведя батарею из строя или, по крайней мере, снизив ее эффективность путем перевода ее в режим дистанционного пуска. Если бы различные виды оружия, нацеленные на батареи Patriot, смогли бы пробить оборонительный "зонтик" Украины, то ущерб мог бы быть более масштабным и включать в себя вторичные повреждения, вызванные взрывами ракет Patriot их коробчатых пусковых установках.

Как мы неоднократно заявляли на протяжении многих лет, противовоздушная оборона, и особенно противоракетная оборона, — это совсем не чудо-оружие. Отнюдь. Это вовсе не непроницаемый щит. Такие фантазии подпитываются Голливудом, мейнстримовскими проправительственными СМИ, откровенной воинствующей пропагандой и технологиями оборонного маркетинга. Да, Patriot — очень боеспособная система, даже в своей самой базовой конфигурации, но только тогда, когда она глубоко встроена в более крупную интегрированную сеть противовоздушной обороны. Однако, даже и это не делает Patriot надежной непробиваемой стеной. ЗРК Patriot может быть эффективно атакован, его можно подавить, и он может давать сбои. В некоторых случаях он может быть просто отключен для технического обслуживания в неподходящее время, и все, что его поддерживает, тогда тоже не работает. Комплексная атака противника, которая наслаивается на другие угрозы, означает, что успешная защита от нее должна, по крайней мере, частично полагаться на другие системы, такие как системы противовоздушной обороны более низкого уровня, от NASAMS до автоматического стрелкового оружия для подавления дронов.

Так что ничего из того, что произошло, не должно быть для нас неожиданным, и это действительно только начало. ЗРК Patriot будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены. Такова природа войны, особенно против такого врага, как Россия, которая все еще обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО.

Хотя арсеналы батарей Patriot гораздо меньше, чем многие думают, утраченное на них оборудование может быть и, вероятно, будет заменено. Обученные украинские операторы, которые его эксплуатируют и обслуживают, имеют большую ценность, и их нельзя быстро заменить в случае гибели.

Наконец, мы должны помнить, что уничтожение средств противовоздушной обороны противника (DEAD), то есть та деятельность, которой очень активно занимаются и Украина, и Россия, является целой комплексной миссией, а не какими-то отдельными средствами, оружием или платформами. Батареи ЗРК могут быть уничтожены небольшими группами специальных операций на земле или множеством других средств. Противорадиолокационные ракеты также остаются угрозой. Суть в том, что Россия попытается реализовать свои цели по уничтожению ЗРК Patriot любыми возможными способами, и это, вероятно, с течением времени выйдет за рамки исключительного использования ракет "Кинжал" и БПЛА "Шахед".

Итак, ЗРК Patriot — это просто еще одна система вооружения. Это не волшебство. Она не непобедима и не абсолютно совершенна. Но этот комплекс критически важен, особенно сейчас, когда украинские средства ПВО дальнего радиуса действия советской эпохи исчерпывают свои последние ракеты. Это также дает Украине важную возможность противоракетной обороны для защиты своей столицы от таких атак, которых она не испытывала раньше.

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И когда будут случаться потери в военном оборудовании ЗРК Patriot, что, вероятно, будет происходить в дальнейшем, для его замены может быть отправлено еще больше вооружений. Такова природа борьбы на данный момент. Теперь, когда в руках Украины находится множество передовых западных систем, включая боевые машины Bradley и современные крылатые ракеты, нам нужно привыкнуть к этой реальности.

Автор статьи: Тайлер Роговей (Tyler Rogoway)