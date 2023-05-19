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ТАСС

В Черногории заявили о готовности помочь в восстановлении Украины

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Заседание в парламенте Черногории
Заседание в парламенте Черногории.
Источник изображения: © AP Photo / Risto Bozovic

И.о. премьер-министра Дритан Абазович отметил, что страна выступала на стороне Киева с самого начала спецоперации

БЕЛГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Черногория с самого начала находится на стороне Украины в конфликте с Россией и сделает все возможное для ее поддержки "до конца". Соответствующее заявление сделал в среду и.о. премьер-министра Черногории Дритан Абазович на полях Совета Европы, проходящего в Рейкьявике.

"Черногория стоит на стороне Украины с первого дня <...> [начала СВО], и мы сделаем все от себя возможное, чтобы поддерживать наших друзей до конца", - приводятся в опубликованном пресс-службой правительства республики заявлении слова Абазовича. Он добавил, что Черногория должна "немедленно начать думать об обновлении и восстановлении Украины, не дожидаясь окончания" конфликта.

Абазович также указал на то, что Черногория предоставляет условия, в которых прибывшие в страну украинцы живут совместно с россиянами без каких-либо проблем. "Сегодня в Черногории проживает самое большое количество украинцев "на душу населения" в Европе, они составляют порядка 5% от общей численности нашего населения, и все чувствуют себя в безопасности и комфорте", - подчеркнул премьер-министр Абазович во время своего выступления. В документе кабмина отмечается, что, "несмотря на жесткие санкции против Российской Федерации, сегодня в Черногории проживает определенное число российских граждан, которые живут вместе с украинцами и не имеют никаких проблем".

Министерство обороны Черногории заявляло в феврале, что республика с начала специальной военной операции передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую €10 млн, и намерена продолжать оказывать поддержку Украине. 

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Страны
Россия
Украина
Черногория
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