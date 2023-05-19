CNN сообщила о рабочем состоянии ЗРК Patriot после удара России

По данным телеканала, радар системы, "являющийся одним из наиболее важных компонентов", не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Поставленный Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства по-прежнему можно использовать после российского удара. С таким утверждением выступила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По их данным, система находится в рабочем состоянии, ее радар, "являющийся одним из наиболее важных компонентов", не пострадал. Телекомпания отмечает, что в настоящее время нет сведений о том, какой именно элемент комплекса получил повреждения. Согласно ее информации, американские чиновники считают, что Patriot не нужно будет вывозить из зоны боевых действий для ремонта.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве комплекс Patriot. В свою очередь CNN утверждала, что он не уничтожен полностью, а только поврежден.

Всего на данный момент украинские военные располагают двумя ЗРК Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару РФ, пока не известно, отмечает телекомпания. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее стоит порядка $3-4 млн.