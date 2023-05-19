Войти
ТАСС

CNN сообщила о рабочем состоянии ЗРК Patriot после удара России

251
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Shaul Schwarz/ Getty Images

По данным телеканала, радар системы, "являющийся одним из наиболее важных компонентов", не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Поставленный Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства по-прежнему можно использовать после российского удара. С таким утверждением выступила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По их данным, система находится в рабочем состоянии, ее радар, "являющийся одним из наиболее важных компонентов", не пострадал. Телекомпания отмечает, что в настоящее время нет сведений о том, какой именно элемент комплекса получил повреждения. Согласно ее информации, американские чиновники считают, что Patriot не нужно будет вывозить из зоны боевых действий для ремонта.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве комплекс Patriot. В свою очередь CNN утверждала, что он не уничтожен полностью, а только поврежден.

Всего на данный момент украинские военные располагают двумя ЗРК Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару РФ, пока не известно, отмечает телекомпания. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее стоит порядка $3-4 млн. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
18.05.2023
Американская зенитная ракетная система Patriot поражена в Киеве
12.05.2023
"Такой же "Кинжал", как Кличко - балерина". Что сбил Patriot в небе Украины
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
18.04.2022
Ржавчина в обмен на деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области