Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах

Новая разработка будет представлена в рамках выставки HeliRussia 2023

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Преимуществами новой наземной станции для автоматического наблюдения за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), разработанной специалистами института авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор"), станут ее небольшие габариты и низкая стоимость по сравнению с конкурентами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

12 мая сообщалось о том, что компания на выставке HeliRussia 2023 представит несколько новинок. Одна из них - наземная станция ADS-Bee, реализующая функции автоматического зависимого наблюдения (АЗН-1090ES) за воздушными судами и другими мобильными объектами, в том числе беспилотниками, оснащенными ответчиками.

"Если говорить о преимуществах нашего оборудования, то стоит отметить возможность станции видеть объекты, находящиеся на малой высоте, ее небольшие габариты и более низкую в сравнении с конкурентами стоимость", - сказал гендиректор АО "Навигатор" Сергей Бабуров. По его словам, наземная станция является как самостоятельным продуктом, так и частью разработанного уникального комплекса обеспечения безопасности совместного использования воздушного пространства пилотируемыми и БПЛА.

Оборудование представляет собой приемник сообщений АЗН-В, который разработан в защищенном по стандарту IP67 пластиковом корпусе и имеет интерфейс для связи и подачи питания Power-Over-Ethernet (POE). Станция обеспечивает прием сообщений АЗН-В и показателей телеметрии от БПЛА, передачу навигационной информации, формирование и выдачу потребителям данных в формате ASTERIX cat. 21 (протокол обмена данными наблюдения). Кроме того, станция имеет канал трансляции данных общего назначения, который выполнен по технологии передачи радиосигналов LoRa и BLE5.0 и может быть использован для передачи дифференциальных поправок спутниковой системы навигации.

Новая разработка будет представлена в рамках выставки HeliRussia 2023 на стенде компании. Выставка пройдет 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо".