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ТАСС

Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Как сообщило агентство Reuters, глава внешнеполитической службы ЕС обратился с соответствующей просьбой к правительствам стран сообщества

ТАСС, 17 мая. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд дополнительного финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты военных поставок Украине. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, Боррель с соответствующей просьбой обратился к правительствам стран сообщества.

Европейский фонд мира уже предоставил порядка €4,6 млрд на военную поддержку Киева, отмечает Reuters.

Этот фонд формируется из взносов стран - членов ЕС. В марте государства Евросоюза уже приняли решение о дополнительном финансировании фонда на €2 млрд. Из них €1 млрд будет потрачен на оплату поставок 1 млн снарядов на Украину в этом году, еще €1 млрд - на расширение производства боеприпасов в ЕС в долгосрочной перспективе. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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