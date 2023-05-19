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Известия.ru

СМИ заявили о всё более успешном противостоянии ВС РФ ракетам HIMARS

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

19FortyFive: ВС РФ всё более успешно блокируют ракеты HIMARS электронными глушителями

Российские военные всё более успешно блокируют ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 17 мая сообщил украинский обозреватель издания 19FortyFive Максим Скрипченко.

Журналист отметил, что российские войска успешно сбивают ракеты HIMARS с курса с помощью электронных глушителей. Кроме того, руководство РФ, зная о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывело свои командные центры из зоны досягаемости американских РСЗО.

Скрипченко также указал, что у Киева не преимущества в воздухе, так как на просьбы о поставках истребителей F-16 Запад не ответил.

При этом западная военная техника поступает на Украину с большой задержкой. Так, США обязались отправить 31 танк Abrams, но они поступят не раньше осени 2023 года, что значительно позже сроков предполагаемого контрнаступления.

Ранее, 9 мая, издание Military Watch Magazine сообщило, что американские военные эксперты не понимают, как Вооруженным силам (ВС) РФ удается подавлять РСЗО HIMARS. По данным издания, ракетные комплексы, которые поставили на Украину, в последнее время становятся всё менее точными и эффективными.

Ранее, 5 мая, CNN со ссылкой на источники сообщила, что американская РСЗО HIMARS на Украине теряет эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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M1 Abrams
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