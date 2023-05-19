Страны ЕС уже запросили у Брюсселя €650 млн на оплату поставок снарядов Киеву

Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Деньги выделены через Европейский фонд мира

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Страны ЕС уже запросили у Брюсселя €650 млн из выделенного в апреле €1 млрд на срочные поставки Украине артиллерийских боеприпасов и ракет. Об этом сообщил в среду журналистам европейский источник в Брюсселе.

"Евросоюз выделил €1 млрд на срочные поставки боеприпасов Украины из имеющихся запасов. Страны-члены на данный момент уже запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов на сумму в €650 млн", - сообщил он.

Эти деньги выделены через Европейский фонд мира. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на эти деньги Евросоюз намерен до конца года поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов и ракет.