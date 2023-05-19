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Военное обозрение

В Испании представили новую гусеничную миномётную установку GMOS

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Источник изображения: topwar.ru

Испанская компания Tess Defense разработала новую огневую установку Guardian Mortar System (GMOS), оснащённую башней с минометом и расположенную на гусеничном шасси VAC, которое было создано на базе бронемашины Ascod.

Как отмечается в издании Infodefensa, основным калибром GMOS является 120-мм миномет, дополненный дистанционно управляемой турелью Aspis с 7,62-мм пулемётом. Питание орудия осуществляется с казенной части при помощи роботизированной системы автоматической подачи снарядов. Миномёт имеет преимущество перед своими аналогами, предлагаемыми на мировом рынке, за счёт больших углов возвышения и склонения – от минус 5 до 85 градусов.

Источник изображения: topwar.ru

Дальность стрельбы GMOS доходит до 10 км. При этом возможно ведение залпового огня из одной системы за счёт технологии одновременного удара MRSI. Машина оснащена баллистическим вычислителем для стрельбы и системой прицеливания по координатам.

Шасси VAC, используемое GMOS, разрабатывается для замены американских бронемашин М113. Минобороны Испании планирует инвестировать почти 2 млрд евро в приобретение новой базы.

Платформа VAC должна стать основной в испанской армии наряду с базой VCR 8x8 Dragon. Они будут иметь много общего – боевые модули от компании Escribano, трансмиссию от Sapa, средства связи и систему управления полем боя от Indra.

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Страны
Испания
США
Продукция
M113 БТР
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