Войти
ИноСМИ

Британия будет активно вкладываться в НАТО, несмотря на сокращение ВС

256
0
0
Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве
Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Великобритания собирается по-прежнему активно вкладываться в НАТО, несмотря на планы военного руководства Соединенного королевства сократить численность армии на 10 тысяч человек, свидетельствует письмо Эндрю Мюрисона, помощника замминистра обороны.

"(Министерство) обороны привержено цели остаться ведущим вкладчиком в НАТО, и наш поход и развитие (вооруженных) сил намеренно соответствуют новой стратегической концепции НАТО и разработаны для продвижения взаимодействия и облегчения сотрудничества", — сказал Мюрисон, отвечая на вопрос о шагах, предпринимаемых Минобороны во избежание последствий, вызванных уменьшением численности армии, для выполнения обязательств перед альянсом.

Ранее Times писала, что Бен Уоллес, руководитель министерства обороны Соединенного королевства, собирается сократить численность армии, несмотря на мощное давление со стороны генералов, которые выступают против подобного решения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
NATO
Похожие новости
27.09.2021
Российские корабли завершили учения в Чёрном море и возвращаются на базы
23.12.2019
Консорциум Eurofighter завершил поставку истребителей "Тайфун" ВВС Германии
16.12.2019
“Defender-Europe 20”– “горячая весна” 2020 года у границ России и Беларуси
13.12.2019
Новый координационный центр ВМС НАТО может появиться на территории Болгарии
24.08.2017
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
09.08.2017
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
26.03.2014
Три офицера из России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области