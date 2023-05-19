Британия будет активно вкладываться в НАТО, несмотря на сокращение ВС

Великобритания собирается по-прежнему активно вкладываться в НАТО, несмотря на планы военного руководства Соединенного королевства сократить численность армии на 10 тысяч человек, свидетельствует письмо Эндрю Мюрисона, помощника замминистра обороны.

"(Министерство) обороны привержено цели остаться ведущим вкладчиком в НАТО, и наш поход и развитие (вооруженных) сил намеренно соответствуют новой стратегической концепции НАТО и разработаны для продвижения взаимодействия и облегчения сотрудничества", — сказал Мюрисон, отвечая на вопрос о шагах, предпринимаемых Минобороны во избежание последствий, вызванных уменьшением численности армии, для выполнения обязательств перед альянсом.

Ранее Times писала, что Бен Уоллес, руководитель министерства обороны Соединенного королевства, собирается сократить численность армии, несмотря на мощное давление со стороны генералов, которые выступают против подобного решения.