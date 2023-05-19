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Военное обозрение

В США показали снабжение атомной подлодки в море с воздуха

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США продемонстрировало кадры пополнения запасов атомной подводной лодки USS Maine (SSBN 741) класса Ohio, снаряжённой баллистическими ракетами.

Как утверждается, вертолёт CH-53E Super Stallions, приписанный к Корпусу морской пехоты США, осуществил снабжение субмарины необходимой матчастью в рамках операции VERTREP («вертикального пополнения запасов»).

Это позволило подлодке быстро получить жизненно важные ресурсы, продолжая при этом миссию по поддержанию безопасности на море

- говорится в сообщении.

При этом показанное военным ведомством видео преподнесено в обрезанном виде. Видно, как вертолёт спустил контейнер с грузом на находящуюся в движении субмарину, но не демонстрируется как доставленная матчасть была перемещена экипажем подлодки внутрь ракетоносца. Однако это наиболее сложная часть процедуры снабжения, так как на корабль постоянно накатываются волны.

При этом операции VERTREP детально демонстрируются при доставке грузов на надводные корабли, особенно авианосцы – наиболее устойчивые в морской стихии благодаря своим габаритам вымпелы американского флота.

На российском флоте на регулярной основе проводятся аналогичные учения. Например, в прошлом году вертолёт Ка-27ПС передавал боевые документы экипажу одной из подлодок ТОФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Ка-27ПС
Проекты
Ohio
Авианосец
Военные учения
ТОФ
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