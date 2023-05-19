Командир спецназа "Ахмат" считает, что Киев переоценил силы и отложил контрнаступление

Апты Алаудинов считает, что сейчас Украина не в состоянии что-либо поменять на фронте

ГРОЗНЫЙ, 17 мая. /ТАСС/. Киев переоценил собственные силы и вынужден был отложить контрнаступление, считает заместитель командующего 2-м армейским корпусом ЛНР, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Да, у них есть энное количество сил и средств, но даже они понимают, что с этим количеством сил и средств не в состоянии в данный момент что-либо поменять на фронте. Мы видим закономерную картину: недооценили свои силы, средства и возможности, и сейчас начинают опять упираться в тот же самый вопрос, где просят еще больше оружия", - отметил Алаудинов в среду в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, находящиеся в Артемовске подразделения "работают хорошо" и планомерно уничтожают всю живую силу и технику противника. "Вопрос с флангами уже стабилизировался", - добавил Алаудинов.