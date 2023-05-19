Le Monde указала на неготовность Парижа передать Киеву ракеты SCALP

Le Monde: Франция пока не готова передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

Франция пока не собирается отправлять на Украину управляемые ракеты SCALP большой дальности, написала 17 мая газета Le Monde, сославшись на Елисейский дворец.

«Мы изучаем все варианты. На данный момент это не планируется», — приводит издание слова источника в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце «рассматривают возможность поставки тех или иных вооружений» после заявления Великобритании о поставке на Украину авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow — аналогов SCALP.

«Как и в случае любой помощи Украине, Франция обсуждает со своими украинскими и британскими партнерами результаты этой помощи, особенно в том, что касается ракет большой дальности», — сказал собеседник французской газеты.

15 мая в ходе интервью телеканалу TF1 Макрон намекнул о передаче Киеву дальнобойных ракет. Он заявил, что новое вооружение позволит украинским военным вести контрнаступление. При этом французский лидер не стал раскрывать детали поставок. Париж не передаст Киеву вооружение, которое позволило бы атаковать территорию России, заверил президент, добавив также, что Франция уже поставила Украине немало вооружения — самоходные артиллерийские установки, снаряды и бронетехнику.

Тем временем Макрон сообщил о готовности Франции начать обучение украинских пилотов.

Британия 11 мая поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые ВСУ успели применить. В распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты Storm Shadow, выпущенной украинскими военными по Луганску.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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