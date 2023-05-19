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РИА Новости

Эксперт назвал возможные цели новейших ракет "Бронебойщик"

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Вертолеты, задействованные в специальной военной операции
Вертолеты, задействованные в специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости /

Эксперт: новейшие авиаракеты "Бронебойщик" могли бы пригодиться на Артемовском направлении

МОСКВА, 17 мая/ Радио Sputnik. Новейшие авиаракеты "Бронебойщик" пригодились бы в Артемовске для уничтожения опорных пунктов ВСУ, считает политолог Евгений Милованов.

Заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин ранее сообщил, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик".

"Если взять какой-то пример, то у нас есть Артемовск, где применение такой ракеты очень пригодилось для уничтожения последних опорников ВСУ. Они окопались в многоэтажных домах, и эта ракета была бы просто незаменима", – сказал Милованов в интервью ФАН.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

Ракета способна пробивать существенные преграды и уничтожать живую силу противника, разрушая фортификационные сооружения.

Радио Sputnik также сообщало о завершении разработки ЗРК "Птицелов", разработанных для использования подразделениями ВДВ.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Су-25
Компании
Техмаш НПК
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