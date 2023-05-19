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ЦАМТО

Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"

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Модель проекта палубного варианта KF-21N перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae, представленная корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на оборонно-промышленной выставке DX Korea 2022 в сентябре 2022 года
Модель проекта палубного варианта KF-21N перспективного южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae, представленная корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на оборонно-промышленной выставке DX Korea 2022 в сентябре 2022 года.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 17 мая. Разрабатываемый компанией Korea Aerospace Industries (KAI) истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности" после совершения первого боевого вылета пятым прототипом самолета.

Как сообщает Flightglobal.com, предварительный статус готовности истребителя, объявленный 16 мая директором Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) Эом Дон Хваном, необходим для начала серийного производства в следующем году.

DAPA отмечает, что с момента сборки первого прототипа в апреле 2021 года наземные и летные испытания проходили параллельно. Истребитель совершил свой первый вылет в июле 2022 года.

Наземные испытания и около 200 летных испытаний подтвердили около 260 контрольных параметров, включая скорость самолета, боевой радиус и посадочную дистанцию. Также была оценена авионика, в том числе РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) национальной разработки, а также вооружение класса "воздух-воздух".

Дальнейшие испытания будут сосредоточены на авионике, дозаправке в воздухе и радиоэлектронной борьбе. Также будут проведены работы по созданию вооружения класса "воздух-воздух".

DAPA подтверждает, что первый серийный истребитель будет передан ВВС Республики Корея во второй половине 2026 года, в соответствии с первоначальными планами поставки по программе.

Всего по программе KF-21 будет произведено шесть прототипов. Первый, второй, третий и пятый прототипы – одноместные, а четвертый и шестой – двухместные. Ожидается, что шестой прототип совершит свой первый полет в июне.

Одновременно 16 мая ВВС Индонезии сообщили, что летчик-испытатель ВВС Индонезии полковник Мухаммад Сугиянто успешно выполнил первый испытательный полет на борту прототипа №4 в рамках совместной программы разработки истребителя KFX/IFX-21 Boramae.

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Страны
Индонезия
Южная Корея
Компании
DAPA
KAI
Проекты
АФАР
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