Al Binaa: стратегия РФ сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ

Эффективная стратегия, которую российские военные применяют на Украине, позволила им не только освободить территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, но и исключить возможность для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 мая написал в своей статье автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.

Журналист отметил, что тактика России по ведению боевых действий наносит максимальный урон не только украинским военным, но и западным военачальникам, которые руководили подготовкой к контрнаступлению из оперативных штабов в Варшаве, Львове и Николаеве. Особенно высоко аль-Хусейни оценил уничтожение российской армией склада боеприпасов ВСУ под Хмельницким и Николаевом.

«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, которые руководили переброской боеприпасов и военнослужащих для проведения «контрнаступления». Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любой «контратаки», которая направлена на изменение баланса сил на местах», — заключил он.

Аль-Хусейни также отметил, что российские военные ведут бои с наименьшими для себя потерями и стараются сводить к минимуму материальный ущерб.

«Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают», — констатировал автор.

Ранее, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) в ночь на 17 мая нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Склад с боеприпасами был оборудован на территории судоремонтного предприятия.

До этого, в конце апреля, сообщалось, что российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве.

15 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь российской армии еще в прошлом году, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

13 мая Кривонос заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

До этого, 11 мая, Зеленский заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В ответ на это эксперты издания The New York Times предположили, что в своем заявлении президент Украины зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.