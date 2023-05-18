Глава МИД Нидерландов сообщил, что решение о поставках Украине F-16 пока не принято

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам переговоров с голландским коллегой Марком Рютте заявил, что две страны работают над созданием международной коалиции с целью поставок Киеву истребителей и подготовки пилотов

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. Прогресса в переговорах по вопросу поставок Украине истребителей F-16 пока не достигнуто. Об этом заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на брифинге для журналистов.

"Решения пока не достигнуто, - сказал он. - Когда мы будем готовы пойти на данный шаг и сообщить об этом, мы это сделаем".

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам переговоров с голландским коллегой Марком Рютте заявил, что две страны работают над созданием международной коалиции с целью поставок Украине истребителей и подготовки пилотов. Сам Рютте неоднократно заявлял, что табу по вопросу поставок Киеву вооружения не существует.