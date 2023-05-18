Войти
ТАСС

Глава МИД Нидерландов сообщил, что решение о поставках Украине F-16 пока не принято

383
0
0
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам переговоров с голландским коллегой Марком Рютте заявил, что две страны работают над созданием международной коалиции с целью поставок Киеву истребителей и подготовки пилотов

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. Прогресса в переговорах по вопросу поставок Украине истребителей F-16 пока не достигнуто. Об этом заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на брифинге для журналистов.

"Решения пока не достигнуто, - сказал он. - Когда мы будем готовы пойти на данный шаг и сообщить об этом, мы это сделаем".

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам переговоров с голландским коллегой Марком Рютте заявил, что две страны работают над созданием международной коалиции с целью поставок Украине истребителей и подготовки пилотов. Сам Рютте неоднократно заявлял, что табу по вопросу поставок Киеву вооружения не существует. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
19.05.2021
Не будите спящую собаку
14.09.2020
Главком ВКС РФ: полеты боевой авиации США над Украиной не помогают снизить напряженность
16.01.2019
Танковый пинг-понг
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
19.08.2015
Холостая мощь Каира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:17
  • 49678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников