Войти
Техкульт

Система OXYJUMP NG сделает сверхвысотные прыжки с парашютом более безопасными

393
0
0

Система Oxyjump NG

Бойцам элитных спецподразделений (SAS, морские котики) во время миссий иногда приходится совершать затяжные прыжки с высоты до 10000 метров, при этом скорость падения может превышать 200 км/ч. Для столь экстремальных высадок их оснащают специальными, как правило, громоздкими и тяжелыми кислородными системами.

Подразделение компании Raytheon Technologies — Collins Aerospace — разработало новую кислородную систему OXYJUMP NG, куда входят плотно прилегающая к лицу эргономичная маска и модуль, регулирующий в автоматическом режиме поступление кислорода на больших высотах.

Система Oxyjump NG

По мере приближения десантника к земле содержание кислорода уменьшается за счет смешивания с наружным воздухом, в результате высотные прыжки (со специальными парашютами HALO и HAHO) становятся намного безопаснее. Дополнительно OXYJUMP NG оснащена еще одним баллоном для самолетов с негерметичным салоном для подачи чистого кислорода и системой автоматического переключения, отвечающей за переход с одного баллона на другой. Для надежности в системе не используются детали из пластика и композитных материалов.

Система Oxyjump NG

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
Raytheon
Похожие новости
08.05.2009
Тактический БПЛА: Rytheon выбирает BMB-компоновку
26.01.2009
Boeing завершила IP-программу по модернизации истребителей CF-18
20.08.2008
Россия влетела в рейтинг на крыльях "Сухого". за счет рекордных продаж Су-30МК
17.07.2008
США предложили Индии зенитные комплексы "Пэтриот"
25.04.2008
Австралия запросила у Пентагона управляемые снаряды Excalibur
17.03.2008
Израиль предлагает США собственную систему ПРО
23.06.2007
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:17
  • 49678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников