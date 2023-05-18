Система OXYJUMP NG сделает сверхвысотные прыжки с парашютом более безопасными

Система Oxyjump NG

Бойцам элитных спецподразделений (SAS, морские котики) во время миссий иногда приходится совершать затяжные прыжки с высоты до 10000 метров, при этом скорость падения может превышать 200 км/ч. Для столь экстремальных высадок их оснащают специальными, как правило, громоздкими и тяжелыми кислородными системами.

Подразделение компании Raytheon Technologies — Collins Aerospace — разработало новую кислородную систему OXYJUMP NG, куда входят плотно прилегающая к лицу эргономичная маска и модуль, регулирующий в автоматическом режиме поступление кислорода на больших высотах.

Система Oxyjump NG

По мере приближения десантника к земле содержание кислорода уменьшается за счет смешивания с наружным воздухом, в результате высотные прыжки (со специальными парашютами HALO и HAHO) становятся намного безопаснее. Дополнительно OXYJUMP NG оснащена еще одним баллоном для самолетов с негерметичным салоном для подачи чистого кислорода и системой автоматического переключения, отвечающей за переход с одного баллона на другой. Для надежности в системе не используются детали из пластика и композитных материалов.

Система Oxyjump NG

Александр Агеев