Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны?

В последние дни в Польше имел место целый ряд громких инцидентов, связанных с происшествиями в воздушном пространстве. Над польскими аэропортами начали замечать неопознанные беспилотники. Также над территорией страны пролетел аэростат, который, как уверяют в Варшаве, был запущен в Белоруссии.

Но наиболее серьезным стало ЧП, о котором власти Польши сообщили еще 27 апреля. В тот день по польским СМИ молниеносно разнеслась новость о том, что в лесном массиве Куявско-Поморского воеводства (примерно в пятнадцати километрах от города Быдгощ) были найдены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Находку случайно обнаружила женщина, ехавшая по лесу на лошади. В связи с этим министр юстиции Збигнев Зебро сообщил о начале прокурорского расследования происшествия.

Находка в лесу

Сразу же поступило уточнение: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "есть основания связывать найденные останки объекта с инцидентом, произошедшим в декабре прошлого года, когда над территорией Польши пролетела ракета". Позже в польском Техническом институте авиационных войск оповестили о том, что найдены остатки "крылатой ракеты российского производства X-55". Вокруг себя ракета оставила "большую воронку в земле". Впрочем, польские эксперты не берут на себя ответственность утверждать, что ракета прилетала непосредственно из России.

Конечно, у польской общественности возникли вопросы, суть которых сформулировал политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский: "Почему обломки были найдены только в конце апреля, причем, по некоторым данным, случайно, и что делала польская армия для их поисков?

Как получилось так, что премьер-министр Польши узнал об инциденте лишь спустя несколько месяцев? Кто виноват во всем этом?"

Министр обороны Мариуш Блащак свалил вину на главу оперативного командования вооруженных сил Польши генерала Томаша Пиотровского. По версии Блащака, еще "16 декабря Центр воздушных операций, подчиняющийся оперативному командованию, получил от украинской стороны информацию о приближающемся к польскому пространству объекте, который может быть ракетой".

Как утверждает министр, в воздух тогда были подняты польские и американские самолеты. Вторгшийся в воздушное пространство страны объект отслеживался и наземными радиолокационными станциями. Однако после его падения оперативное командование, по версии Блащака, не только не доложило министру и правительству о происшествии, но и не предприняло нужных мер для обнаружения объекта, прекратив его поиски уже 19 декабря.

"Видно, что они что-то мухлюют"

Руководство польской армией обвинения Блащака отрицает – дескать, доложили обо всем вышестоящему руководству своевременно. Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак, отвечая на вопрос о том, когда именно он сообщил Блащаку о происшествии с ракетой, сказал: "Тогда, когда оно произошло".

Те военачальники, кто ныне пребывают в отставке, оказались смелее в выражениях. Так, экс-министр обороны Томаш Семоняк (ныне депутат Сейма от оппозиционной партии "Гражданская платформа") анонсировал закрытое заседание парламентских комиссий по обороне и безопасности. "Я не сомневаюсь, что правду говорит генерал Анджейчак. Я также не сомневаюсь в том, что глава оперативного командования генерал Пиотровский – порядочный, надежный офицер", – подчеркнул Семоняк.

В свою очередь член парламентской комиссии по обороне Цезарий Томчик сообщил о подаче заявления в прокуратуру – в связи с тем, что министр обороны Блащак своевременно не проинформировал премьер-министра Моравецкого об инциденте с ракетой. При этом оппозиционер Томчик позволил себе широкое обобщение, возложив вину не только на отдельного министра, но и на всю правящую партию. "Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд. Говорить о нашей стране, находящейся сегодня под управлением "Права и справедливости", что это государство, сделанное из фанеры, было бы гигантским комплиментом для правительства", – дерзко заявил Томчик.

Также и бывший замначальника службы военной контрразведки полковник Мачей Матыщак уверен, что именно Блащак несет ответственность за несвоевременное информирование премьера Моравецкого. По мнению Матыщака, "это трагедия – сегодня что-то может упасть кому-то на голову, а правительство нас не защищает". Отставной контрразведчик добавил, что в подобном случае "в нормальной стране премьер-министр должен немедленно отправить министра обороны в отставку".

В перепалку вмешался и экс-глава польского государства Бронислав Комаровский. Он сказал, что если Блащак является человеком чести, то должен уйти в отставку, а не делать подчиненных козлами отпущения. Не промолчал и другой бывший президент – Александр Квасьневский, охарактеризовавший ситуацию как "большой конфуз". Он добавил: "Давненько я не слышал столько противоречивой информации и сигналов относительно одного и то же и к тому же столь важного события. Видно, что они что-то мухлюют".

Кого назначат виноватым?

Нынешний президент Анджей Дуда обсудил инцидент с падением ракеты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – но назначать виновного не торопится. Польская же общественность разделилась во мнениях: одни склонны обвинять Блащака, другие – Пиотровского. Общую позицию выразил главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа, написавший: "В данном случае кто-то явно проявил халатность, кто-то лжет, кто-то пытается скрыть свою ответственность".

Что касается действующего президента Польши Анджея Дуды, то он оказался перед нелегким выбором. "Ведь ранее некоторые польские издания сообщали, что Анджей Дуда с симпатией относится к Анджейчаку и блокировал попытки Блащака отправить генерала в отставку с поста начальника генштаба. Можно также предположить, что и сам Анджейчак, как и большинство военных, будет защищать генерала Пиотровского", – отмечает Станислав Стремидловский.

И если Дуда встанет в этом споре на сторону военных, то в таком случае правящей партии поневоле придется пожертвовать Блащаком. А ведь это один из ведущих, самых ярких политиков "Права и справедливости", которого как-то даже пророчили в наследники нынешнего председателя "ПиС" Ярослава Качиньского.

Осенью этого года в Польше состоятся парламентские выборы, в ходе которых оппозиция будет пытаться лишить партию "Право и справедливость" власти в стране. Между тем "ПиС" недавно уже потеряла министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, с позором лишенного должности. Ковальчика обвиняли в том, что он не мог решить проблемы польских крестьян, возникших из-за хлынувшего в страну дешевого украинского зерна. Аграрии проводили многочисленные акции протеста, в ходе одной из которых в министра полетели яйца. Руководство "Права и справедливости" возложило на Хенрика Ковальчика персональную вину за "зерновой кризис" и попросило его на выход из правительства. Тому не оставалось ничего иного, как подать в отставку.

И вот теперь закачалось кресло под министром обороны. "Уход Блащака станет сильным ударом по правящей партии, на протяжении украинского конфликта позиционировавшей себя "лучшим защитником" Польши и поляков, нежели ее предшественники. Но "Право и справедливость" не может не считаться и с настроениями польских военных, о которых предупреждает генерал Ружаньский. Решатся ли они на "рокош" (бунт – прим. ВЗГЛЯД), сказать трудно. Однако подогреть политическую ситуацию в стране вполне могут", – предрекает Стремидловский.

Станислав Лещенко