Владимир Катышев возглавил судостроительный завод «Вымпел»

Решением Совета директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Владимир Сергеевич Катышев утверждён на должность генерального директора.

Владимир Катышев родился в городе Горький. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Проектирование технических и технологических комплексов». Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики по специальности «Менеджмент организации».

Трудовая биография Владимира Сергеевича началась на Горьковском автозаводе. Работал главным специалистом в «УК «Группа ГАЗ», корпоративном университете группы ГАЗ. На руководящих должностях в ЗАО «Русал», ООО «Сибур». С 2016 года работал в Объединённой судостроительной корпорации заместителем директора департамента, а затем директором департамента развития производственной системы.

Судостроительный завод «Вымпел» специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров, скоростных поисково-спасательных, гидрографических и других специализированных судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2400 тонн.

В портфеле заказов предприятия корабли, которые строятся в интересах ВМФ России, Пограничной службы ФСБ России, МЧС России. Также предприятие строит скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Комета 120М».

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