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РИА Новости

Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации

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Военная техника армии Республики Беларусь
Военная техника армии Республики Беларусь.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Республики Беларусь

Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО

МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО, заявил журналистам в среду в ходе выставки вооружений MILEX-2023 председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

На прошлой выставке MILEX в 2021 году Пантус заявлял, что Минск на тот момент ежегодно поставлял Москве военную продукцию на 250-300 миллионов долларов.

"Конечно же, объемы поставок (военной продукции) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно. Я не буду комментировать цифры, но объемы поставок увеличились", - сказал он.

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что белорусский ОПК "четко и мгновенно" реагирует на любые обращения ВС РФ. "Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев", - подчеркнул Пантус. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, связан ли рост военных поставок Белоруссии в РФ со специальной военной операцией, он ответил : "Скорее всего, да, конечно".

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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