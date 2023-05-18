Белоруссия нарастила поставки России военной техники на фоне спецоперации

Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО

МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО, заявил журналистам в среду в ходе выставки вооружений MILEX-2023 председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

На прошлой выставке MILEX в 2021 году Пантус заявлял, что Минск на тот момент ежегодно поставлял Москве военную продукцию на 250-300 миллионов долларов.

"Конечно же, объемы поставок (военной продукции) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно. Я не буду комментировать цифры, но объемы поставок увеличились", - сказал он.

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что белорусский ОПК "четко и мгновенно" реагирует на любые обращения ВС РФ. "Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев", - подчеркнул Пантус. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, связан ли рост военных поставок Белоруссии в РФ со специальной военной операцией, он ответил : "Скорее всего, да, конечно".