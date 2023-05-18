Госкомвоенпром Беларуси заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО

ЦАМТО, 17 мая. Белоруссия нарастила поставки военной техники России на фоне СВО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам в рамках выставки MILEX-2023 председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус.

На прошлой выставке MILEX в 2021 году Д.Пантус заявлял, что Минск на тот момент ежегодно поставлял Москве военную продукцию на 250-300 млн. долл., напоминает агентство.

"Конечно же, объемы поставок (военной продукции) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно. Я не буду комментировать цифры, но объемы поставок увеличились", – сказал он.

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что белорусский ОПК "четко и мгновенно" реагирует на любые обращения ВС РФ. "Всегда готовы поставить любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев", – подчеркнул Д.Пантус. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, связан ли рост военных поставок Белоруссии в РФ со специальной военной операцией, он ответил: "скорее всего, да, конечно".