Le Monde: Франция пока не планирует поставки дальнобойных ракет SCALP Украине

По данным газеты, в Елисейском дворце "рассматривают возможность поставки тех или иных вооружений" после заявления Великобритании о поставке Киеву авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Париж пока не планирует поставлять Киеву управляемые ракеты SCALP, способные поражать цели на больших расстояниях. Об этом в среду сообщила газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

"Мы изучаем все варианты, - приводит издание слова источника в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона. - На данный момент это не планируется".

По данным газеты, в Елисейском дворце "рассматривают возможность поставки тех или иных вооружений" после заявления Великобритании о поставке Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые являются аналогом SCALP. "Как и в случае любой помощи Украине, Франция обсуждает со своими украинскими и британскими партнерами результаты этой помощи, особенно в том, что касается ракет большой дальности", - отметил источник в окружении Макрона.

В понедельник в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией и не поставляет Украине оружие для нападения на российскую территорию. При этом он заявил, что помощь, оказываемая Парижем, становится все масштабнее, упомянув о решении обучать украинских солдат военному делу, а также техническому обслуживанию и "приведению в рабочее состояние оборудования, которое уже было поставлено". Он отказался детально описывать предстоящие поставки, заявив, что это может "ослабить Украину", и заверив, что речь не идет о самолетах.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине авиационных ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. За прошедшую неделю ВСУ нанесли по территории Луганской Народной Республики несколько ударов при помощи ракет этого типа. В результате обстрелов получили повреждения гражданские объекты и пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.