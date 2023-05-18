Гендиректор УВЗ сообщил о завершении госиспытаний самоходного орудия "Мальва"

Новое орудие "скоро должно поступить" в войска, отметил Александр Потапов

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 "Мальва" завершены, она подтвердила заявленные характеристики. Об этом ТАСС на выставке MILEX-2023 в среду сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Потапов.

"Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила", - сказал он в ответ на вопрос о том, прошло ли орудие государственные испытания.

Глава концерна также охарактеризовал новое орудие как "лучшую машину".

Как сообщалось ранее, полный цикл испытаний САО, включая государственные, должен был завершиться концу 2022 года. В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии "Мальвы".

САО "Мальва" - 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработана в ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ).

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2023 проходит в Минске (Белоруссия) 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.