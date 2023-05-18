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ТАСС

Гендиректор УВЗ сообщил о завершении госиспытаний самоходного орудия "Мальва"

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САО "Мальва" от ЦНИИ "Буревестник"
САО "Мальва" от ЦНИИ "Буревестник"
Источник изображения: ЦНИИ "Буревестник"

Новое орудие "скоро должно поступить" в войска, отметил Александр Потапов

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Государственные испытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 "Мальва" завершены, она подтвердила заявленные характеристики. Об этом ТАСС на выставке MILEX-2023 в среду сообщил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Потапов.

"Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Все в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила", - сказал он в ответ на вопрос о том, прошло ли орудие государственные испытания.

Глава концерна также охарактеризовал новое орудие как "лучшую машину".

Как сообщалось ранее, полный цикл испытаний САО, включая государственные, должен был завершиться концу 2022 года. В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии "Мальвы".

САО "Мальва" - 152-миллиметровое самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Машина разработана в ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ).

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2023 проходит в Минске (Белоруссия) 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники. 

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Страны
Белоруссия
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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