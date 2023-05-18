Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Германа Костринского "Росавиация инициирует разработку российского легкого учебного самолета. Половина парка иностранных машин остановлена из-за сложностей с обслуживанием двигателей", в России могут начать разработку нового легкого самолета для обучения пилотов. Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры Росавиации по всей России, заявил 26 апреля 2023 года на годовом собрании Союза авиапроизводителей начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев ("Ведомости" ознакомились с аудиозаписью выступления).

Лёгкие учебно-тренировочные самолёты Cessna 172 Skyhawk Краснокутского лётного училища гражданской авиации в Красном Куте (Саратовская область) (с) kkluga.ru

По словам Владимира Израилева, сегодня во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter. Израилев отметил, что сейчас около половины этих машин "неисправны". Проблема в поставках иностранных комплектующих для этих самолетов и вертолетов, особенно тяжело дело обстоит с двигателями. "Двигатели завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозятся", - отметил он.

Общие сложности возникают во всех девяти летных училищах ведомства. Например, учащиеся Омского летного технического колледжа выпускаются с огромной задержкой. По словам Израилева, какого-то решения он сейчас не видит, но если его не найти, то вскоре на магистральных самолетах, которые разрабатывает российская промышленность для замены лайнеров западного производства, попросту некому будет летать. Он рассказал, что Росавиация отправила предложение Минпромторгу создать российский самолет с нужными для обучения характеристиками.

В свою очередь, заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрей Богинский, также участвовавший в собрании, напомнил, что Росавиация несколько лет не закупала новую технику из-за нехватки средств. При этом ОАК не так давно разрабатывала легкий шестиместный одномоторный самолет Як-118, модификацию советского Як-18Т. Богинский указал, что компания готова начать разработку самолета, если на него найдутся ресурсы.

Представитель Минпромторга рассказал, что разработка Як-118 находится на начальной стадии, в ведомство проект не направляли. Если это случится, то финансирование рассмотрят при формировании бюджета.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев отметил, что в условиях санкций без собственных учебно-тренировочных самолетов и вертолетов обучать пилотов будет крайне сложно. Ключевым условием эксперт назвал наличие российского двигателя, разработки его ведутся, но пока на самолеты ставить нечего.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с ремонтом двигателей парк самолетов SSJ 100 в российских авиакомпаниях к 2030 году может сократиться более чем в пять раз - со 150 единиц до 28. Такой прогноз представили входящие в "Ростех" корпорация "Иркут" (производитель лайнера) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Со стороны bmpd напомним, что проект самолёта Як-118 прорабатывался ОКБ имени Яковлева и корпорацией "Иркут" в 2000-е годы, и тогда самолёт планировалось оснастить авиационным дизельным двигателем Райхлина RED A03.