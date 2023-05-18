Ростех представит более 100 разработок на HeliRussia-2023

ЦАМТО, 17 мая. Ростех представит на 15-й Международной выставке HeliRussia-2023 вертолеты, беспилотную технику, перспективные вертолетные двигатели ВК-650В и ВК-1600, а также новые материалы и бортовые системы.

Всего в экспозиции Госкорпорации будут продемонстрированы более 100 разработок.

На HeliRussia-2023 свои изделия представят такие компании Ростеха, как Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, холдинг "Вертолеты России", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология". Современную экспортную продукцию покажет "Рособоронэкспорт".

"Россия – одна из немногих стран в мире, способных создавать вертолетную технику с нуля. В этой работе задействованы тысячи наших сотрудников, десятки предприятий. На HeliRussia-2023 мы представляем результаты этой работы, в том числе современные виды военных и гражданских вертолетов, новые виды бортового оборудования, беспилотники вертолетного типа, перспективные двигатели ВК-650В и ВК-1600, которые заменят иностранные силовые установки на отечественных вертолетах", – сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

Объединенная двигателестроительная корпорация создает двигатель ВК-650В со взлетной мощностью 650 л.с. для легких многоцелевых и специальных вертолетов, в том числе для "Ансата". Он обладает лучшими удельными характеристиками, чем иностранные аналоги. ВК-1600 мощностью 1400 л.с. на взлетном режиме предназначен для вертолета Ка-62, обладает высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла.

В числе ключевых экспонатов – два летных образца беспилотной авиационной системы БАС-200 с различными видами целевых нагрузок и оборудованием для мониторинга местности: гравиметром, магнитометром и спектрометром. Эти приборы уже прошли практическую апробацию в составе БЛА.

Благодаря высокой грузоподъемности (50 кг), на нем возможна установка широкого перечня оборудования для мониторинга и аэрофотосъемки. Этот БЛА успешно прошел испытания на Крайнем Севере, где доставлял грузы в условиях низких температур и сложной метеообстановки. В конце 2022 года он стал первым в России беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа, сертифицированным по нормам летной годности.

На выставке также представлены конструкционные материалы, сотовые заполнители, высокопрочное органическое и силикатное остекление. В частности, будет продемонстрирован радиопрозрачный антенный обтекатель для вертолетных навигационных систем. Он позволяет более чем на 10% улучшить качество работы бортовых радиолокаторов благодаря использованию современных композитов на основе кварцевой ткани.

На стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и модернизированная версия боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортные машины Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М. Кроме того, посетители смогут увидеть легкий многоцелевой Ка-226Т и транспортно-десантный Ми-26Т2В.

Кроме того, впервые на выставке будут показаны автоматический радиокомпас и электронный блок привода для современной авиатехники, в частности, для пассажирского авиалайнера SSJ-NEW.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia – единственная в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии – от проектирования и производства до эксплуатации. HeliRussia-2023 пройдет в период с 18 по 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".