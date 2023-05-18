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ТАСС

В Германии изучают возможность использования активов России для компенсации ущерба Украине

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Стоимость восстановления страны оценивается в $411 млрд

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Германии изучает механизмы покрытия военного ущерба, причиненного Украине, в том числе путем использования замороженных российских средств. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабинета министров Кристиане Хофман.

"Как я уже говорила, мы вместе с Украиной разрабатываем механизмы <...>, и мы также рассмотрим возможность использования замороженных российских активов", - сообщила она.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что участники саммита Совета Европы в Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра ущерба, причиненного его стране в результате боевых действий, ответственность за которые Киев и Запад возлагают на Россию. Он утверждал, что также предстоит создать механизм, который обеспечит выплату компенсаций Украине "в соответствии с международным правом, в частности за счет российских активов во всем мире".

Согласно докладу ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы", экономика Украины в 2023 году находится в стагнации, несмотря на займы Международного валютного фонда и зарубежную финансовую помощь. Стоимость восстановления страны оценивается в $411 млрд. 

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