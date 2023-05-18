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Известия.ru

ВС России начнут применять новую ракету «Бронебойщик» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

Вооруженные силы (ВС) РФ в 2023 году получат авиаракеты «Бронебойщик» (С-8ОФП), которые будут использовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш», входящий в «Ростех», Александр Кочкин 17 мая.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — заявил Кочкин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ракету смогут использовать штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Ее главной особенностью является осколочно-фугасная проникающая боевая часть, которая позволяет ракете пробивать различные заграждения. При необходимости летчики смогут выбрать оптимальные способы поражения цели, подстраивая «Бронебойщик» под выполнение конкретных задач.

Предполагается, что данная ракета превосходит стандартные С-8 с тем же калибром в 5–6 раз.

Кочкин наряду с этим отметил, что в связи с проведением спецоперации «Техмаш» нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня в 20 раз.

Калибр ракеты «Бронебойщик» составляет 80 мм, ее длина — 1500 мм. Стартовая масса не должна превышать 17 кг. Девятикилограммовая боеголовка несет около 2,5 кг взрывчатого вещества, а также оснащена контактным взрывателем.

Ранее, 15 мая, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания.

Вместе с тем глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 5 мая заявил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он доложил, что на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

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