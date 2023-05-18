Al Binaa: уникальная стратегия Россия лишила Украину шансов на успешное "контрнаступление"

Россия выполнила основные задачи СВО на Украине и "сломала хребет" генералам НАТО благодаря своей уникальной стратегии, пишет Al Binaa. Так, она полностью уничтожила западное оружие на складе близ Хмельницкого без каких-либо потерь, лишив ВСУ всех шансов на успех "контрнаступления", уверен автор статьи.

Россия выполнила основные задачи специальной военной операции на Украине. Она освободила территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где проживает подавляющее большинство русскоязычного населения. Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. Русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора и уничтожают, причем стараются сделать это с наименьшими для себя человеческими потерями и материальным ущербом.

Россия придерживается этой стратегии в Бахмуте (украинское Алеппо) и в других районах, куда стекаются наемники, боеприпасы, снаряжение и оружие стран НАТО.

Одна из самых важных, опасных и успешных операций была проведена в Хмельницком.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал уничтожение российской армией крупнейшего склада боеприпасов на Украине.

На складе близ Хмельницкого находилось в общей сложности 52 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов с обедненным ураном, которые Соединенные Штаты поставляли Украине на протяжении последних трех месяцев.

Западное оружие было полностью уничтожено в ходе бомбардировки российскими дальнобойными высокоточными ракетами.

Американский портал The War Zone опубликовал видео, на котором показано, что после взрыва в воздух поднялся столб пламени и дыма в виде облака, по форме напоминающее гриб от ядерного взрыва.

Оперативный штаб НАТО в Варшаве, которому поручено управлять военными действиями на Украине, должен был передать эти боеприпасы артиллерийским бригадам ВСУ для прикрытия Запорожского и Херсонского фронтов. Основные силы НАТО должны были быть сосредоточены на этих двух фронтах, чтобы отрезать сухопутное сообщение с Крымом для российской армии и, возможно, перебросить украинские войска к северной и северо-восточной границе полуострова.

Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения «контрнаступления», которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве.

Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любого украинского «контрнаступления», направленного на изменение баланса сил на местах. Она нанесла ракетный удар по складам с западным вооружением, не потеряв ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники, при этом подорвав планы НАТО во главе с США на глобальном стратегическом уровне.

Автор: Мухаммад Садык аль-Хусейни (محمد صادق الحسيني)